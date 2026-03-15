FC Barcelone - Séville FC : les compositions officielles

Les Barcelonais accueillent au Camp Nou le FC Séville ce dimanche à 16h15, dans le cadre de la 28ème journée de Liga. Le FC Barcelone s’articule en 4-3-3 avec Joan Garcia dans les cages. En défense, on retrouve, Espart, Cubarsi, Gerard et Cancelo. Pedri, Bernal et Olmo sont associés au milieu de terrain. Barghji, Lewandowski et Raphinha vont se charger d’animer l’attaque barcelonaise.

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Le Séville FC s’organise en 4-2-3-1 avec Vlachodimos dans les buts. Carmona, Nianzou, Gudelj et Suazo forment la défense sévillane. Agoumé et Sow composent l’entrejeu du FC Séville. Sanchez, Oso et Juanlu Sanchez vont épauler Adams en attaque.

Les compositions

FC Barcelone :

Séville FC :