Le FC Barcelone s’indigne contre la loi Mbappé

Cette fois, il ne manque plus que l’officialisation du Real Madrid. Vendredi dernier, Kylian Mbappé a en effet annoncé son départ du Paris Saint-Germain, après sept ans de bons et loyaux services. Le Bondynois n’a toujours pas confirmé sa future arrivée chez les Merengues, mais à Madrid, tout le monde s’active pour accueillir la superstar française. Et pas que la Casa Blanca.

La suite après cette publicité

Le 22 avril dernier, les médias espagnols révélaient en effet que le gouvernement de la région de Madrid allait valider une loi appelée « Loi Mbappé ». Et visiblement, cette loi met le FC Barcelone sur les nerfs. Sport assure que ce thème est un sujet de discussion récurrent au sein de la direction blaugrana et que cette dernière serait indignée par ce projet de loi préparé par la communauté autonome de Madrid. Un projet qui rappelle furieusement la fameuse loi Beckham.

À lire

But refusé à Becker, le Barça en souffrance contre la Real Sociedad !

Un handicap de plus pour le Barça

En clair, le Barça estime que cette loi sera un handicap supplémentaire pour lui alors que sa situation financière actuelle est déjà un handicap pour lutter avec le rival merengue ainsi que les autres grands d’Europe. Les Culers craignent donc qu’un joueur courtisé par les deux géants d’Espagne préfère choisir la Casa Blanca afin de bénéficier de cette réduction d’impôts. Pour rappel, la loi Mbappé vise à appliquer une baisse d’imposition de 20% pour les travailleurs étrangers venus s’installer et réaliser des investissements dans la région madrilène.

La suite après cette publicité

Pour mieux comprendre l’affaire, Sport nous explique que l’IRPF espagnol (l’impôt sur le revenu) est composé en deux parties : une partie nationale, dont le barème par tranche de revenus est valable pour tous les résidents fiscaux espagnols, et une partie qui varie selon la communauté autonome dans laquelle vous vivez. Et à Madrid, le pourcentage de taxe pour un revenu annuel supérieur à 300 000€ annuels est de 20,5%. Un pourcentage qui tomberait à 0,5% avec l’application de la loi Mbappé. Un joli cadeau.