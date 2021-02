Incident OM : l'UNFP réagit à son tour

L'Olympique de Marseille a connu des heures sombres ce samedi avec l'action coup de poing des supporters au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. Depuis, les réactions se multiplient, du patron Frank McCourt aux anciens comme Basile Boli en passant par le président Jacques-Henri Eyraud.

L'Union Nationale de Footballeurs Professionnels y a elle aussi été de son communiqué pour condamner les faits.

Le communiqué de l'UNFP :

«La LFP et Rennes ont tracé la route…

Notre football national n’avait vraiment pas besoin d’étaler ainsi à la une, depuis samedi, la sauvagerie de quelque 300 supporters, alors qu’il se bat pour continuer à exister. Heureusement, face à cette violence, le football français fait front et marche d’un même pas parce que cela n’est pas seulement l’affaire d’un club, parce que cela dépasse même le sport.

En reportant la rencontre et en affirmant qu’elle ne sanctionnera pas un club déjà lourdement frappé et meurtri, la LFP est allée dans ce sens. Et la réaction digne de l’adversaire, le Stade Rennais, par rapport au report est une autre lueur d’espoir, preuve que les clubs ont compris que c’est là l’affaire de tous.

Le décalage entre cette action préméditée, violente et les réalités de notre quotidien depuis un an est d’une abyssale indécence et questionne sur la place que certains donnent au football, qui n’est plus uniquement le terreau fertile de nos rêves, mais parfois aussi l’exutoire à toutes formes de violence, de rejet… C’est-à-dire à l’opposé des valeurs que ce sport entend véhiculer. Et véhicule le plus souvent !

Alors, oui, il faut condamner. Alors, oui, il faudra sanctionner et fortement pour ne plus avoir à revivre les mêmes scènes qui font de l’ombre à ce que le football apporte de meilleur en passion et unité dans les heures sombres que vit notre nation.

Et après ? Renforcer les liens avec les supporters - dont on comprend le désarroi depuis que les matchs se jouent à huis clos -, est une évidence, tout en leur signifiant que la passion exacerbée n’est pas toujours bonne conseillère. Il est évident qu’il n’est pas interdit de s’exprimer, de critiquer, mais pas en se transformant en casseurs, pas en exerçant une telle violence, qui les amène à brûler ce qu’ils adorent, à blesser des policiers et un joueur de leur équipe… préférée.

L’UNFP apporte son soutien à l’OM, à l’ensemble de ses salariés et expressément à un effectif que nous savons particulièrement affecté.

L’UNFP se tient prête, avec les clubs, à consolider les relations essentielles entre clubs, footballeurs et supporters. Car il est également important de renforcer leur force de contribution au football de demain.»