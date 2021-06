Bayern : le président annonce la couleur pour le mercato

Déjà nonuple champion d'Allemagne en titre, le Bayern Munich veut accroître son hégémonie de l'autre côté du Rhin. C'est en ce sens que le Rekordmeister a bouclé le recrutement du très prometteur Dayot Upamecano (22 ans) en provenance du RB Leizpig, un concurrent direct en Bundesliga qui plus est. À côté de cela, le club bavarois pourrait perdre son meilleur buteur, Robert Lewandowski (32 ans) ainsi que l'un de ses meilleurs éléments offensifs, Kingsley Coman (24 ans). Pour autant, le président du FC Bayern Munich, Herbert Hainer, a confié qu'il n'y aurait aucun investissement majeur de fait cet été.

La suite après cette publicité

«Les gens ne devraient pas sous-estimer les effets de coronavirus, même si nous avons réussi à joindre les deux bouts de manière relativement bonne jusqu'à présent, il y aura des marques d'usure considérables sur notre club», a d'abord justifié le dirigeant bavarois sur le site officiel du Bayern, avant de poursuivre. «A l'exception de Dayot Upamecano (42,5 M€, NDLR), il n'y a plus de gros transferts possible pour nous cet été. Nous avons signé Omar Richards (qui arrive libre de Reading, NDLR) et 7joueurs prêtés sont de retour. L'objectif est de renforcer l'équipe à tous les niveaux. La qualité (du groupe) est si élevée que nous n'avons pas besoin d'autres transferts de haut niveau.» Ceci étant dit, difficile d'imaginer le départ de certains cadres cet été... réponse dans les prochaines semaines.