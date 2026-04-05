Lionel Messi inscrit le premier but de l’Inter Miami dans son nouveau stade

Alors que la star argentine se disait choquée de pouvoir jouer dans un nouveau stade samedi, Lionel Messi a ajouté un nouveau chapitre à l’histoire de l’Inter Miami face à Austin hier soir (2-2). En effet, l’attaquant de 38 ans a inscrit le premier but du club floridien dans son tout nouveau stade, le Nu Stadium. Dès la 10e minute, la Pulga a permis à son équipe d’égaliser en reprenant de la tête un centre venu de la droite pour tromper le gardien adverse. De son côté, David Beckham, copropriétaire de la formation de MLS, a exprimé sa grande émotion lors de l’inauguration de cette nouvelle enceinte à Miami juste après le match nul.

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« Je vis le moment dans l’instant. Nous avons essayé de faire en sorte que cela se produise, nous avons essayé de faire en sorte que ce moment arrive. C’est très spécial pour les propriétaires, pour nos familles. Nous rêvions de cela, nous avions la vision de gagner la MLS, la Leagues Cup, la Conférence Est et maintenant, nous sommes dans une nouvelle maison. Nous avons promis à la MLS, à nos fans, que nous serions ici à Miami. Fort Lauderdale a été incroyable pour nous, mais c’est notre maison et nous sommes ravis d’être ici, aujourd’hui est un jour spécial », a-t-il déclaré aux micros des médias nord-américains.