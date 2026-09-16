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Copa Libertadores

Copa Libertadores : des supporters de Platense agressent des joueurs de Fluminense

Par Sasha Nahon
1 min.
Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã) @Maxppp
Platense 2-1 Fluminense

La qualification de Fluminense pour les demi-finales de la Copa Libertadores a été suivie de violents incidents au stade Ciudad de Vicente López. Dès le coup de sifflet final, plusieurs supporters de Platense ont envahi la pelouse alors que les joueurs brésiliens célébraient leur qualification. Selon ESPN, certains d’entre eux s’en sont pris aux joueurs de Fluminense, contraints de courir vers les vestiaires, tandis que des affrontements éclataient également avec des supporters visiteurs. Des objets, notamment des chaises en plastique, ont été lancés et un drapeau appartenant aux fans du club brésilien a été dérobé. La police est finalement intervenue pour reprendre le contrôle de la situation.

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Le climat s’était tendu après la victoire de Platense (2-1), insuffisante pour renverser Fluminense, vainqueur 2-0 au Maracanã à l’aller. Les provocations entre tribunes, avec notamment des supporters brésiliens criant « éliminés » à leurs homologues argentins, ont précédé l’invasion du terrain. Un autre épisode a suscité la polémique pendant la retransmission : Castillo est par ailleurs apparu avec une blessure au visage après la rencontre, mais le joueur a précisé qu’elle n’était pas liée aux affrontements.

Pub. le - MAJ le
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