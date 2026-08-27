Wesley Saïd : « Lens va encore réaliser une belle saison »

Foot Mercato : qu’est-ce qui vous a attiré dans le projet de rejoindre le Qatar et plus particulièrement Al-Shamal ?

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Wesley Saïd : déjà, j’avais suivi la saison dernière attentivement. Le club grandit d’année en année. J’avais eu de bonnes discussions avec les dirigeants. Ils m’avaient suivi depuis décembre, on était en discussion dès lors. Vu que je quittais une institution très familiale comme Lens, je voulais retrouver un club similaire sur ce point. C’est pour ça que j’ai choisi Al-Shamal et je suis très content.

FM : qu’est-ce qui vous a convaincu que c’était le bon choix ?

WS : ce sont eux qui m’ont approché, le club et l’intermédiaire d’un agent. On a commencé à discuter, j’ai bien aimé ce qu’ils m’ont présenté, j’ai bien aimé le projet. J’avais déjà fait toute ma carrière en France et je voulais une expérience à l’étranger. Pour ma famille, je pense que c’était le bon endroit pour que je continue de m’épanouir, que j’apprenne aussi autre chose et que je sorte de ma zone de confort.

« Le Qatar ? C’est un championnat avec de la qualité »

FM : le fait de rejoindre un championnat où il y a des joueurs comme Marco Verratti, Julian Draxler, Roberto Firmino et d’autres grands noms vous a-t-il séduit ?

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WS : définitivement. C’est vrai qu’il y a quelques années, avant la Coupe du Monde, le championnat n’était pas trop connu. Mais le fait qu’il y ait de grands joueurs qui soient venus ici, ça a élevé le niveau du championnat. À travers eux, on a pu voir que le championnat progressait bien et que c’était un championnat d’avenir. Je suis content de faire partie des joueurs qui continuent de faire grandir cette ligue.

FM : quelles ont été vos premières impressions du Qatar ?

WS : j’étais très surpris. C’est un très beau pays. Les gens sont très respectueux, il y a aussi la sécurité, le climat qui est bien. En termes de foot, c’est la qualité des terrains, les infrastructures qui m’ont impressionné. Ce sont de bonnes installations pour travailler au quotidien avec toute l’équipe. Dans cette équipe-là aussi, c’est le côté familial. Tout le monde m’a très bien accueilli, donc ça a été très simple quand je suis arrivé.

FM : comment vivez-vous votre adaptation à la vie au Qatar jusqu’à présent, aussi bien sur le terrain qu’en dehors ?

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WS : les gens sont très gentils, il y a le beau temps, donc c’est agréable, c’est un beau pays où vivre. Ma famille m’a rejoint il n’y a pas si longtemps, c’est beaucoup mieux aussi sur le plan stabilité. Et après, au niveau du foot, c’est vrai que c’est vraiment différent de l’Europe. Ça joue différemment. Les joueurs, je ne les connais pas forcément, donc il y a un temps d’adaptation aussi à l’entraînement, parce que je ne connaissais pas encore leur qualité, je ne connaissais pas ce qu’ils aimaient. Forcément, c’est différent, mais c’est un autre championnat. C’est un championnat avec de la qualité. Et c’est un championnat dans lequel il va falloir que je m’adapte le plus rapidement possible.

FM : quelles sont vos ambitions avec Al-Shamal, sur le plan personnel et collectif ?

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WS : sur le plan personnel, dans un premier temps, j’aimerais continuer à performer comme j’ai performé sur ma dernière saison. Et après, j’ai envie d’amener toute mon expérience à ce club-là. J’ai envie de ramener ma rigueur de travail. Et surtout, j’ai envie d’être dans la continuité de ce qu’ils ont fait ces dernières années. C’est une équipe qui n’a fait que progresser, et j’ai envie de continuer à les aider à progresser.

« Lens ? Je voulais partir sur une bonne note »

FM : vous sortez d’une saison historique avec Lens, deuxième place en championnat et vainqueur de la Coupe de France. Qu’est-ce que cette saison représente pour vous ?

WS : c’est vrai que ça a été une saison historique. C’était une saison incroyable, parce que Lens est un grand club. Je pense qu’on a réussi à mettre ce club-là où il méritait d’être. Je savais depuis un moment que je quittais Lens, donc ça me tenait à cœur de bien finir. Maintenant, j’espère que j’ai laissé un très bon souvenir. Je continuerai à les suivre. Je pense que c’était la fin d’un chapitre et c’est pour ça que j’ai décidé de quitter le club.

FM : existe-t-il un secret derrière cette saison exceptionnelle ?

WS : oui, on peut dire ça. C’est un club qui travaille ensemble, qui défend les mêmes valeurs, les mêmes ambitions. Quand tout le monde est ensemble, entre les joueurs et la direction, ça amène beaucoup de stabilité dans une organisation. Quand les joueurs arrivent, ils savent où ils arrivent, ils ont forcément envie de se donner. Ils sont à l’image des gens qui supportent ce club-là, avec beaucoup d’ambition et beaucoup de valeur.

FM : est-ce que ça vous a fait mal de quitter Lens et de ne pas pouvoir disputer la Ligue des Champions avec Lens, après avoir été un joueur important dans la qualification de l’équipe pour cette compétition ?

WS : j’avais déjà disputé la Ligue des Champions avec Lens, trois ans avant. C’est vrai qu’à ce moment-là, c’est un choix pas facile à prendre parce que c’est un club dans lequel je me sentais bien. En fait, je m’étais créé des amis, donc ce n’était pas simple. Mais je pense que c’était le bon moment, et je voulais partir sur une bonne note. Donc maintenant, je suis content, je suis supporter de Lens, je les regarderai, je les suivrai. Toute histoire a une fin.

FM : Lens a bien commencé cette nouvelle saison avec une victoire au Trophée des Champions et une victoire pour entamer le championnat. Vous attendiez-vous à un aussi bon démarrage ?

WS : ils ont très bien commencé. Après, je m’attends à ce qu’ils réalisent une belle saison encore, parce que c’est vraiment une équipe dans la continuité. Je crois que c’est la septième année du club en Ligue 1 et il n’a fait que progresser. On a eu des joueurs importants qui sont partis les années précédentes, mais le Racing a continué de progresser donc ça va être la même chose dans les prochaines. Le club travaille très bien. Il sait quel genre de profil, il faut amener pour continuer à performer. Et les joueurs s’intègrent facilement, il n’y a pas de raison que ça ne continue pas. Je pense qu’ils vont encore réaliser une belle saison, en tout cas, je leur souhaite, et j’espère qu’ils le feront le plus longtemps possible.

« Mamadou Sangaré est un phénomène ! »

FM : quel est votre regard sur la saison que peut réaliser Pierre Sage avec Crystal Palace malgré la défaite pour ses débuts ?

WS : avec le coach Pierre Sage à Crystal Palace, on sait déjà qu’ils avaient connu une saison difficile l’année d’avant, donc je pense qu’il y a quand même un petit chantier à réaliser. Mais après, je pense que lui et son adjoint sont des personnes qui aiment la compétition, qui aiment le challenge, et c’est aussi pour ça qu’ils ont choisi Crystal Palace. Je n’ai aucun doute, ils ont la bonne méthode pour réussir. Ils avaient performé à Lyon, ils ont très bien performé à Lens, il n’y a aucune raison qu’ils ne réussissent pas à Crystal Palace. Je leur souhaite vraiment de remettre les mêmes choses en place, en espérant que les joueurs adhèrent de la même manière que nous avions adhéré à leur projet. Je leur souhaite de réaliser une super saison.

FM : de son côté, Mamadou Sangaré a réalisé des débuts exceptionnels avec Brentford. Jusqu’où le voyez-vous aller ?

WS : Mamadou Sangaré, c’est un phénomène ! Dès qu’il est arrivé, on a vu très rapidement que c’était un très bon joueur. C’est vrai que j’ai été un peu surpris de le voir à Brentford, je pensais qu’il aurait pu aller dans un plus grand club parce que je pense qu’il en a les qualités. Mais je pense qu’il va monter step by step, et il l’a déjà montré dès son premier match : il a tout des plus grands joueurs. Je lui souhaite de continuer comme ça, en espérant aucune blessure, qu’il garde la tête froide et qu’il aille le plus loin possible.

FM : à ce stade de votre carrière, qu’attendez-vous de cette expérience au Qatar ?

WS : je veux juste apporter mon expérience ici, je veux continuer à performer, parce que je ne suis pas venu ici en vacances. J’ai envie de continuer à prendre du plaisir, partager des choses avec les plus jeunes joueurs, partager mon expérience et continuer de gagner. Et après, sur le plan humain, continuer à rester le même, apprécier cette vie-là avec ma famille, et voilà, la santé !