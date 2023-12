Bologne : l’ancien président du Genoa dithyrambique sur Thiago Motta

Ses débuts à Bologne font l’unanimité. Arrivé sur le banc des Rossoblù en septembre 2022, Thiago Motta est l’artisan du succès de ces derniers cette saison en Serie A. Sixième, Bologne aspire à disputer une compétition continentale l’an prochain et les ouailles de l’ancien milieu de terrain du PSG sont bien parties. Et alors que son nom a été cité dans plusieurs grands clubs cet été, ce dernier semble s’épanouir à Bologne et suscite l’admiration de tous. C’est également le cas d’Enrico Preziosi.

La suite après cette publicité

L’ancien président du Genoa est celui qui a lancé Motta dans le grand bain de l’autre côté des Alpes. Interrogé sur le succès de l’ancien international italien, l’homme d’affaires n’est pas surpris et voit les choses en grand pour ce dernier : «ce n’est pas une surprise pour moi. Je l’ai lancé pour la première fois en Serie A même si l’aventure, compte tenu des circonstances, n’était pas des plus idéales. Il interprète le football de manière moderne mais surtout il fait aimer ses joueurs.(…) Peut-être que le saut vers un club en difficulté à l’époque était trop immédiat mais génial les milieux de terrain peuvent toujours devenir de grands entraîneurs. Je l’ai pris parce que je fais confiance aux hommes comme lui parce qu’ils ont une conscience et des valeurs professionnelles. Aujourd’hui, ils ont parfaitement compris la Serie A. Bologne est une équipe compacte qui a investi et même si elle n’a pas d’excellences particulières, elle parvient à faire en sorte que l’équipe s’exprime au mieux, ce qui n’est pas celui de l’Inter ou de la Juve… Il peut aspirer à des places bien plus importantes, n’en déplaise au club à l’heure de qui c’est.»