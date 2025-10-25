Menu Rechercher
Deux absents dans le groupe du Real Madrid pour le Clasico

Par Maxime Barbaud
1 min.
Xabi Alonso @Maxppp
Real Madrid Barcelone

C’est demain qu’a lieu un Clasico particulièrement attendu depuis les propos tenus par Lamine Yamal il y a deux jours. Le Real Madrid a déjà répondu en conférence de presse aux critiques de la star du Barça. Place maintenant au match, dont le coup d’envoi sera donné ce dimanche à 16h15.

Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @FCBarcelona_es
Xabi Alonso a transmis la liste des joueurs convoqués pour ce choc. On retrouve Mbappé, Vinicius, Mastantuono, Diaz ou encore Güler mais pas Alaba ni Rüdiger. En l’absence des deux germanophones, le Real devrait évoluer avec Huijsen et Militao en défense centrale.

