Deux absents dans le groupe du Real Madrid pour le Clasico

C’est demain qu’a lieu un Clasico particulièrement attendu depuis les propos tenus par Lamine Yamal il y a deux jours. Le Real Madrid a déjà répondu en conférence de presse aux critiques de la star du Barça. Place maintenant au match, dont le coup d’envoi sera donné ce dimanche à 16h15.

Xabi Alonso a transmis la liste des joueurs convoqués pour ce choc. On retrouve Mbappé, Vinicius, Mastantuono, Diaz ou encore Güler mais pas Alaba ni Rüdiger. En l’absence des deux germanophones, le Real devrait évoluer avec Huijsen et Militao en défense centrale.