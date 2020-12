Barça : le détail du déroulement des élections présidentielles

Le FC Barcelone vient de publier un communiqué officiel pour dévoiler le déroulement de ses élections présidentielles pour désigner le successeur de Josep Maria Bartomeu, démissionnaire. Le scrutin se tiendra bien le 24 janvier, de 9h à 21h, dans des bureaux ouverts au Camp Nou-Barcelone, à Gérone, à Tarragone, à Tortosa, à Lleida, à Madrid, à Valence, à Séville, à Palma de Majorque et à Andorre-la-Vieille.

Pour participer, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur en raison de la pandémie de Covid-19, les socios devront être inscrits sur les listes électorales et présenter leur titre d'identité. Mais avant ce vote tant attendu, il y aura tout une procédure à suivre pour, d'une part, veiller au bon déroulement des élections, et, d'autre part, désigner les candidats finaux au scrutin. Ces fameux prétendants au siège de patron du club blaugrana devront récolter au moins 2 257 promesses de votes entre le 12 et le 14 janvier. On connaîtra donc bientôt le nouveau président du FCB.

Le déroulé des élections présidentielles du Barça :

16 décembre : publication de l'annonce officielle de l'appel. 16 décembre : Tirage au sort pour l'élection des membres du Bureau et du Bureau électoral. 10 heures, Auditorium 1899. 22 décembre : Conseil des statuts et Conseil électoral. 23 décembre : application et retrait des tickets de support. 23 décembre-11 janvier : livraison des tickets de support. 12-14 janvier : dépouillement des bulletins et proclamation des candidats réunissant le nombre minimum de 2 257 avenants nécessaires pour se présenter aux élections. 15-22 janvier : campagne électorale. 23 janvier : journée de réflexion. 24 janvier : vote.