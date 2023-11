Barça : Robert Lewandowski s’explique pour son geste avec Lamine Yamal

C’est une embrouille qui a, évidemment, fait beaucoup de bruit dans la presse catalane. Alors que le FC Barcelone a réussi à renverser le Deportivo Alavés au Stade Montjuic (2-1), un petit incident entre Lamine Yamal et Robert Lewandowski a étonné Le Polonais semblait énervé contre son jeune coéquipier, au point de ne pas vouloir lui serrer la main et de lui mettre un vent devant tout le monde.

La suite après cette publicité

Si l’on assure que les deux hommes se sont parlé après la rencontre et que tout est rentré dans l’ordre, l’attaquant polonais a tenu à répondre à la polémique en conférence de presse. «Honnêtement, il n’y a pas grand-chose à dire parce que c’était un accident total. En ce qui concerne ma relation avec lui, je l’ai aidé à plusieurs reprises et je lui ai donné des conseils, même dans ce match. Il est normal de dire ou de crier quelque chose sur le terrain. Toute cette situation est un accident total et n’a pas d’interprétation ou de signification».