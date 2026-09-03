Real Madrid : Luka Modric veut déjà revenir

Luka Modric n’a jamais véritablement quitté le Real Madrid dans son esprit. Désormais à l’AC Milan, le milieu croate a confié dans un entretien accordé à AS son désir de revenir un jour au sein du club madrilène, une fois sa carrière de joueur terminée. « J’espère que cela se produira. Le Real Madrid est ma maison et le restera toujours. Je serai toujours un Madridista pour tout ce que j’y ai vécu », a expliqué l’ancien Ballon d’Or, qui décrit ses années dans la capitale espagnole comme les plus belles de sa vie professionnelle et personnelle. Modric ne sait toutefois pas encore sous quelle forme pourrait s’effectuer ce retour, entre un rôle d’entraîneur, de dirigeant ou une autre fonction au sein de l’institution.

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Le Croate ne souhaite surtout pas obtenir un poste uniquement grâce à son statut de légende du club. « Je ne retournerais pas au Real Madrid simplement pour ma réputation, sans vraiment savoir ce que je fais », prévient-il. Modric veut être capable d’apporter quelque chose de concret et se dit prêt à se former avant d’envisager cette nouvelle étape. « Si je reviens, je veux être utile, important et jouer un rôle clé, quel que soit mon poste », poursuit-il, reprenant également une formule récemment employée par José Mourinho sur l’importance de travailler pour le Real Madrid. Alors qu’il poursuit sa carrière à Milan, le milieu de terrain garde donc une idée précise en tête pour son après-carrière.