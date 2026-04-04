PSG : quel onze pour le choc face à Liverpool en Ligue des Champions

À quelques jours d’un rendez-vous européen majeur, la réception de Toulouse au Parc des Princes avait tout d’une répétition générale pour le Paris Saint-Germain (3-1). Luis Enrique avait d’ailleurs choisi d’innover en lançant un onze largement remanié au coup d’envoi, laissant plusieurs cadres souffler avant le choc face à Liverpool en quart de finale de Ligue des Champions. Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha ou encore João Neves ont débuté sur le banc tandis que Safonov gardait la cage derrière une défense composée de Hakimi, Zabarnyi, Pacho et Hernandez. Au milieu, Beraldo occupait un rôle hybride entouré de Warren Zaïre-Emery et Kang-in Lee, pendant que l’attaque réunissait Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Un mélange entre gestion physique et test grandeur nature pour le technicien espagnol, qui cherche encore les derniers réglages avant la venue des Reds.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, les Parisiens ont rapidement pris le contrôle de la rencontre face à des Toulousains venus avec un bloc compact mais souvent acculés dans leur moitié de terrain. La domination parisienne a fini par être récompensée grâce à Ousmane Dembélé, auteur d’une superbe volée du pied gauche pour ouvrir le score. Toulouse a toutefois réussi à recoller sur corner par Rasmus Nicolaisen après une sortie manquée de Matvey Safonov, profitant d’un moment de flottement dans la défense parisienne. Mais Paris a immédiatement repris les commandes grâce encore à Dembélé, bien placé au second poteau pour conclure une déviation de Khvicha Kvaratskhelia sur corner, avant que Gonçalo Ramos ne participe à la fête, comme à son habitude, en fin de rencontre. Malgré quelques situations supplémentaires pour les Rouge et Bleu, le PSG a surtout géré son avantage tout en poursuivant ses ajustements collectifs dans la perspective du choc européen à venir.

La suite après cette publicité

Pas de surprise mais…

Car derrière cette rencontre de Ligue 1 se dessine déjà l’immense défi européen qui attend les Parisiens mercredi soir. Face à l’intensité et à la puissance offensive de Liverpool, Luis Enrique devra trancher plusieurs questions importantes dans son onze de départ. Malgré son erreur, Matvey Safonov devrait rester aux cages. La défense centrale devrait retrouver son patron Marquinhos aux côtés de Pacho, tandis que Nuno Mendes pourrait reprendre sa place à gauche pour apporter davantage de projection, tout comme Hakimi à droite. Au milieu, l’équilibre semble se dessiner autour du trio Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery, plus rodé pour résister au pressing anglais, à moins que Fabian Ruiz soit apte mais peu probable de revoir le milieu espagnol directement titulaire. Devant, l’animation offensive portée par Dembélé et Kvaratskhelia semble déjà incontournable, laissant planer le suspense sur le troisième élément de l’attaque même si tout tend vers Doué. Autant de choix qui donneront la première indication sur le plan parisien pour tenter de faire tomber Liverpool au Parc. Dans ce contexte, le vrai suspense réside moins dans les noms que dans les rôles et les innovations que Luis Enrique pourrait apporter.

C’est un secret de polichinelle, mais le technicien espagnol nous a habitués à des audaces tactiques ces derniers mois, à l’image de Lucas Beraldo lancé en sentinelle ou de Nuno Mendes utilisé plus haut sur le flanc gauche, et rien n’interdit qu’il ne réserve de nouvelles surprises face aux Reds. Gonçalo Ramos, qui n’a joué que quelques minutes contre Toulouse mais a reçu tous les éloges du coach avec son but marqué sur son premier ballon, pourrait également se voir offrir un rôle plus conséquent, démontrant que la concurrence reste vivante et que tout est possible avec ce PSG-là. «Peut-être… Je ne veux donner aucune piste à Arne Slot. Mais c’est un joueur très polyvalent, différent. Il peut jouer latéral, ailier, milieu, numéro 9… Il a joué 25 minutes et fait des appels qui ont fait la différence avec sa vitesse. Un joueur très important. On verra. L’important est qu’il soit sur le terrain, quelle que soit sa position.», a-t-il déclaré au sujet de Mendes. Pragmatisme, rotation et créativité tactique, l’équipe parisienne semble prête à lancer les hostilités et à surprendre Liverpool dès le coup d’envoi mercredi soir au Parc des Princes.