Euro 2020 : Clément Turpin a été sélectionné

De plus en plus régulier lors des affiches européennes, Clément Turpin s'impose comme un des visages récurrents de l'arbitrage. Le natif d'Oullins qui est âgé de 38 ans a notamment disputé 5 matches de Ligue des Champions cette saison avec des affiches comme Real Madrid - Inter (3-2) et Atlético - Bayern (1-1). Présent à l'Euro 2016, il va aussi participer à l'Euro 2020. Il imite ainsi Michel Vautrot (1984, 1988) et Gilles Veissière (2000, 2004) les deux autres arbitres français à avoir disputé deux championnats d'Europe.

Une nouvelle consécration pour Clément Turpin qui a aussi pris part à la Coupe du monde 2018. Il sera accompagné par ses habituels assistants qui sont Nicolas Danos et Cyril Gringore. François Letexier, Jérôme Brisard et Benjamin Pages seront eux chargés de l'arbitrage vidéo. Une nouvelle qui suit celle de Stéphanie Frappart, première femme à arbitrer lors d'un Euro.