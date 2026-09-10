OM : les mots d’Amine Harit sur sa relation avec Amine Gouiri

En plus de partager le même prénom, Amine Harit et Amine Gouiri partagent la même vision du foot. En conférence de presse ce jeudi, à la veille du déplacement de l’OM à Rennes, le premier a évoqué sa relation avec son cadet sur le terrain. Depuis le début de saison, les deux joueurs affichent une belle complicité. «Avec Gouiri ? Sur quelques actions, je lui ai fait la remarque (sourire). C’était constructif. On a envie d’être décisifs. Il n’y a pas eu d’échange particulier. On aime le football, on se trouve facilement (…) Il sent le foot. Il a toujours mis des buts, il retrouve une belle confiance. On parle le même football. Il veut toujours être dispo pour ses coéquipiers. C’est naturel.»

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Bruno Genesio semble lui aussi apprécier ce qu’il voit depuis le début de saison chez ses deux joueurs : «Harit ? Il fait partie des joueurs qui ont une certaine polyvalence, capable de jouer sur les côtés, en soutien de l’attaquant, en milieu reculé, dans l’axe… Pour l’instant, il donne beaucoup de satisfaction à droite. Harit et Gouiri ? C’est une association un peu nouvelle, ils ont des repères à trouver, mais ce sont deux joueurs qui ont des qualités techniques et d’intelligence au-dessus de la moyenne, une complicité se créé.»