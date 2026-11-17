Et si le Real Madrid s’apprêtait enfin à retrouver la meilleure version de Vinícius Júnior dans les prochaines semaines ? Il y a quelques jours, le Brésilien avait lui-même reconnu en conférence de presse avoir connu un début d’exercice poussif en raison d’un été tronqué : « à ce moment de la saison, je n’ai pas été en mesure d’effectuer une préparation optimale. L’impact de la Coupe du Monde a été très dur à encaisser pour nous. J’ai préféré consacrer mes vacances à couper, à me détacher de la pression et à me rapprocher de mes proches, ce qui m’a conduit à m’entraîner moins que les saisons précédentes. »

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Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette trêve internationale de novembre lui a donné raison. Alors qu’il n’affichait qu’un maigre bilan d’un seul petit but sous le maillot merengue depuis le début de la saison, l’attaquant auriverde vient de vivre une semaine de rêve avec la Seleção. Déjà auteur d’un doublé somptueux face au Japon malgré la défaite, Vinícius a encore frappé très fort ce mardi face à Singapour (7-0) en s’offrant un triplé retentissant en seulement 21 minutes. Avec désormais 19 buts en sélection, il vient ainsi d’inscrire plus d’un quart de son total international en l’espace de deux matchs amicaux, assumant pleinement son statut en l’absence de Raphinha.

5 buts en 2 matchs et premier triplé pour Vinícius

Après la rencontre, l’ailier de 26 ans qui a inscrit son tout premier triplé en sélection brésilienne a déclaré au micro de Globo : « j’aurais pu marquer plus de buts, mais je suis content du match et il est temps de retourner dans nos clubs. Je veux toujours marquer plus de buts, mais j’ai compris que d’autres joueurs devaient jouer et je suis content des débuts de mes coéquipiers. »

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Ce réveil spectaculaire rebat immédiatement les cartes du côté de Madrid. Si la jeune pépite Yan Diomandé lui a clairement mis la pression ces dernières semaines grâce à des prestations très abouties en club, il semble désormais difficile d’imaginer un Vinícius retrouvé prendre place sur le banc. José Mourinho, qui n’a jamais cessé de croire en son ailier malgré les critiques, doit savourer ce regain de forme, même s’il se retrouve désormais face à un véritable casse-tête : comment aligner ensemble Kylian Mbappé, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomandé et désormais Vinícius Jr ?

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En Espagne, la presse - pourtant peu tendre avec le numéro 7 madrilène ces derniers mois - n’a d’ailleurs pas tardé à s’enflammer. Le quotidien madrilène AS salue ainsi sa résilience en titrant « Vinícius ne meurt jamais », tandis que le journal catalan Sport écrit que « Vinícius libère tout son potentiel avec le Brésil ». Si l’opposition rencontrée lors de ce rassemblement reste évidemment bien inférieure aux exigences de la Liga ou de la Ligue des Champions, cette parenthèse enchantée offre à Vinícius le déclic psychologique idéal pour relancer définitivement sa saison sous le maillot blanc.