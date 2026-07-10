Coupe du Monde 2026 : Rudi Garcia rage contre les coups du sort

Rudi Garcia a livré son sentiment après l’élimination de la Belgique face à l’Espagne, sur le score de 2-1. Il a regretté les nombreux coups du sort subis par son équipe avant et pendant le match. Et a notamment évoqué, sans le nommer, Senne Lammens, le portier qui a remplacé Courtois, sorti en deuxième période, et coupable d’une boulette sur le but de Merino à la 88e minute.

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« Entre Tielemans qui ne peut pas débuter, Courtois qui se blesse, De Bruyne qui ne peut pas aller plus loin, effectivement, ce n’était pas très favorable pour un résultat et pourtant on était tout près. On a regardé l’Espagne les yeux dans les yeux. Ils ont douté quand on a égalisé. Ca se joue sur les détails. On est bien évidemment tous solidaires de nos joueurs qui ont pu faire des erreurs dans le match. Mais contre ce genre d’équipes il ne faut rien donner, pas faire de cadeaux, ni d’erreurs. Malheureusement, on se fait éliminer là-dessus. Il faut que ça serve de leçon à nos plus jeunes, qui sont plein de fougue, qui doivent aussi rester cartésien et réfléchir sur le terrain. Je suis fier de mes joueurs, on a montré que la Belgique était une grande équipe dans ce Mondial. Franchement on n’était pas loin de continuer l’aventure, ça s’arrête aujourd’hui, il faut l’accepter aussi », a déclaré Rudi Garcia au micro de M6.