Eliminatoires CAN : le Cameroun déroule face au Mozambique, André Ayew brille avec le Ghana

Nouvelle journée de qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022 (elle était initialement prévue en 2021 mais a été décalée d'un an en raison de la pandémie due au coronavirus), avec plusieurs matches au programme ce jeudi à 17 heures. Commençons par l'affiche entre le Cameroun et le Mozambique, deux nations encore invaincues après deux journées (1 victoire et 1 nul pour les deux équipes). Les Lions Indomptables dominaient globalement le premier acte, avec la vitesse de Bassogog à gauche et Ngamaleu à droite.

Les deux hommes étaient les déclencheurs des meilleurs mouvements offensifs et à la 21e minute, le premier servait le deuxième dans la surface mais il ne parvenait pas à cadrer. D'abord intéressant, le Mozambique était obligé de reculer face à la vitesse adverse et au duo offensif Aboubakar-Toko Ekambi. Sur un corner, Bassogog reprenait de volée à l'entrée de la surface, Aboubakar déviait légèrement de la tête et trompait Franque (1-0, 38e). Au retour des vestiaires, Aboubakar remettait ça, en exploitant une erreur défensive et en déclenchant une frappe soudaine (2-0, 47e).

Zambo Anguissa étincelant

Le Mozambique prenait un coup derrière la tête. Et rien ne s'arrangeait puisque sur un corner, Zambo Anguissa, laissé seul, s'élevait très haut pour marquer d'une tête puissante (3-0, 57e). Dès lors, la rencontre était pliée et le Cameroun calmait le rythme, bien aidé par un Mozambique amorphe offensivement. Amorphe mais malgré tout buteur, grâce à Cumbane (3-1, 74e). Les Lions Indomptables répliquaient par un but de N'Jie, entré en jeu quelques minutes auparavant, d'une belle frappe, après un service de l'omniprésent Zambo Anguissa (4-1, 81e). Ils prennent donc la tête du groupe F avant le match retour face à ce même Mozambique dans 4 jours.

Dans les autres rencontres, la Zambie s'est relancée dans le groupe H (où l'on retrouve l'Algérie), grâce à une victoire 2-1 contre le Botswana. Le Ghana s'est défait du Soudan grâce à un doublé de l'ancien Marseillais André Ayew et continue ainsi son sans-faute dans le groupe C. Dans le groupe K, la Côte d'Ivoire était attendue au tournant. Les Eléphants s'en sont remis à Gervinho, puis au petit nouveau Sébastien Haller pour dominer un Madagascar courageux (2-1).

Les résultats :

Cameroun 4-1 Mozambique : Aboubakar (38e, 47e), Anguissa (58e, N'Jie (81e) pour le Cameroun ; Cumbane (78e) pour le Mozambique

Cap-Vert 0-0 Rwanda

Congo 2-0 Etsawini : Ibara (77e), Makiesse (81e)

Côte d'Ivoire 2-1 Madagascar Gervinho (48e), Haller (55e) pour la Côte d'Ivoire ; Voavy (59e) pour Madagascar

Ghana 2-0 Soudan : A. Ayew (19e, 81e)

Zambie 2-1 Botswana : Mwepu (45+1e), Sikombe (66e) pour la Zambie ; Orebonye (45e) pour le Botswana