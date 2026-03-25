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Matchs Amicaux

Brésil : Vinicius Jr promet un match spectaculaire face aux Bleus

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vinicius Jr lors de la Copa America 2024 @Maxppp
Brésil France

Demain soir, l’équipe de France affrontera le Brésil en match amical aux États-Unis. Une rencontre de prestige que Vinicius Junior a hâte de disputer. Présent face aux médias, le joueur de la Casa Blanca a même promis un match spectaculaire.

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«Ce match sera très important pour nous. C’est une grande équipe, et j’y retrouve aussi de grands coéquipiers du Real Madrid. Ce sera un match très ouvert. Personne ne voudra se contenter de défendre. Ce sera un bon test pour nous. Quant au soutien de nos supporters, il est toujours important pour nous. Tant que nous sommes unis, nous pouvons accomplir de grandes choses», a-t-il confié en conférence de presse.

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