Coupe Italie : la Lazio rejoint l’Inter en finale

Entre l’aller et le retour, la Lazio a mené 3 fois au score contre l’Atalanta Bergame, en demi-finale de la Coupe d’Italie. Mais dès que les Laziale trouvaient la faille, les Bergamasques répliquaient dans la foulée. Résultat, 2-2 à l’aller et 1-1 au retour, où il a donc fallu attendre les prolongations ce mercredi soir.

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Cette course poursuite effrénée entre les deux formations ne pouvait s’achever qu’aux tirs au but. Et à ce petit jeu, c’est la Lazio qui est sortie vainqueur, grâce à son gardien Motta, auteur de 4 arrêts. La Lazio rejoint donc l’Inter en finale de la Coupe d’Italie.