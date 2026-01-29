Menu Rechercher
UEFA Europa League

Ligue Europa : le classement final

Par Aurélien Léger-Moëc
Le trophée de la Ligue Europa lors d'un tirage au sort @Maxppp

La Ligue Europa vivait sa 8e et dernière journée ce jeudi soir, au lendemain de la Ligue des Champions. Et cette fois, cela s’est mieux passé pour les clubs français. Certes, Nice s’est encore incliné mais les Aiglons étaient d’ores et déjà éliminés. Lille l’a emporté à domicile, sur un penalty d’Olivier Giroud en toute fin de match, assurant sa place en barrages.

L’OL a de son côté vécu un match à rebondissements face au PAOK mais a gagné 3-2, validant sa première place au classement final. Une immense réussite, qui lui garantit de recevoir au match retour jusqu’en demi-finale. L’OL est directement qualifié pour les huitièmes de finale. La dernière soirée n’a pas accouché de grands bouleversements, l’AS Rome a validé in extremis sa place dans le top 8, les Young Boys sont éliminés avec 9 points, Brann Bergen se qualifie à la dernière position.

Le classement complet de la Ligue Europa ici

Pub. le - MAJ le
