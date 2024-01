OL,CdF : l’appel du pied de Bergerac à Jean-Michel Aulas

Tout roule pour l’OL. Après une longue période de crise, Pierre Sage semble avoir insufflé un vent nouveau depuis son arrivée sur le banc des Gones. Victorieux face à Pontarlier ce dimanche en 32es de finale de Coupe de France, les Gones connaissent depuis ce lundi soir leur adversaire pour le tour suivant. Et après avoir affronté une N3, la bande à Alexandre Lacazette fera face à une N2 avec Bergerac pour les 16es de finale. Désireux de jouer face à un gros morceau, le club de Dordogne a été ravi de savoir qu’il allait affronter les Gones dans deux semaines.

Interrogé sur ses envies pour le tirage, Christophe Fauvel, président du club habitué aux épopées en Coupe de France, avait fait part de son envie d’affronter Lyon pour rencontrer Jean-Michel Aulas : «et parmi ces clubs de Ligue 1 il y a les très, très gros comme Marseille, Paris et Lyon… Et j’avoue que j’ai un faible très affirmé pour Jean-Michel Aulas, et mon souhait le plus cher ce serait qu’il vienne soutenir son club à titre affectif. Et je compte bien lui envoyer un tweet en ce sens. Il sera bien accueilli!» Son premier souhait a donc été exaucé. À voir si le second le sera.