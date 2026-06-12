Real Madrid : les dessous du revirement de situation de Bernardo Silva

C’est la fin d’un long feuilleton qui aura animé tout ce début de mercato. Juste avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde, on apprenait par l’intermédiaire de nos confrères de Fussball Transfers que Bernardo Silva avait dit oui à la proposition du Real Madrid. En fin de contrat à Manchester City, le milieu de terrain de 31 ans a accepté une offre de deux ans de contrat, plus une année en option de la part de la Casa Blanca. Quelques heures plus tôt, il avait pourtant donné sa parole… à l’Atlético de Madrid.

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Comment en est-on arrivé là ? C’est une histoire que seul le mercato peut nous offrir. D’après la Cadena Ser, le projet du joueur était de s’engager définitivement auprès des Colchoneros après des semaines de tractations. Il devait même signer une forme d’engagement depuis son hôtel avec sa sélection «ce jeudi matin» révèle la radio espagnole. Silva était alors perçu comme le successeur de Griezmann pour devenir le nouveau maître à jouer de l’équipe. C’est alors que l’apparition de José Mourinho dans ce dossier a renversé la table.

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Mourinho, le tournant de ce dossier

Le Special One, dont la venue jusqu’en 2029 a été officialisée hier soir par les Merengues, a rapidement convaincu son compatriote de le rejoindre. Avant cela, il avait demandé à Florentino Pérez d’obtenir sa signature. Le Cityzen faisait partie de ses priorités, au même titre qu’Ibrahima Konaté. Ce ne fut pas si compliqué de le faire venir. Ils ont le même agent, Jorge Mendes, et accéder aux exigences salariales de la future recrue ne fut qu’une formalité. C’est toujours plus simple quand les intérêts vont dans le même sens.

L’impresario n’a pas hésité à jouer un coup de billard à trois bandes dans ce dossier. Dès le début du mercato, il a profité du statut de joueur libre de son client et de sa belle cote sur le marché pour faire monter les offres un peu partout. C’est là que le Barça a rapidement mis fin aux négociations, en dépit d’un accord trouvé avec le joueur et son clan. Renforcer le milieu n’est pas la priorité des Blaugranas qui y voyaient surtout une opportunité de marché. Ils ont refusé le jeu des enchères.

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Le Barça irrité par la pique de Bernardo Silva

Et puis il y a eu cette petite phrase, sans doute loin d’être innocente lâchée par l’international (109 sélections, 14 buts) le week-end dernier au sujet de son avenir. «Je vais essayer d’être dans une équipe où ils m’aiment, où j’ai l’impression qu’ils me veulent vraiment». La pique est directement adressée au Barça, qui le sait très bien. Les deux clubs madrilènes étaient alors les derniers encore en course. La venue de Mourinho, le prestige de la Casa Blanca et les conditions à peine négociées par la direction du Real ont fini de faire pencher la balance.