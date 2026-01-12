CdF, Paris FC : Jonathan Ikoné savoure la qualification face au PSG

Sensation au Parc des Princes. Vainqueur des deux dernières éditions de la Coupe de France, le PSG a été éliminé par son voisin du Paris FC (0-1), dès les 16es de finale, ce lundi. La formation de Luis Enrique a été surprise par celle de Stéphane Gilli et, surtout, par Jonathan Ikoné, ancien pensionnaire du centre de formation des champions d’Europe en titre. Après la rencontre, il est revenu sur son but et sur cette qualification pour les 1/8es de finale.

« On est très contents, on a su bien défendre. C’est l’une des plus grosses équipes en Europe. Ça nous fait du bien de repartir avec la victoire, j’espère que ça va nous faire du bien pour le championnat aussi. Mon but face à mon club formteur ? Super content, j’ai pu marquer là où j’ai été formé et j’espère que ça ne sera pas le dernier », a-t-il indiqué à France 3.