Coupe du Monde 2026 : jet privé à volonté, escorte XXL, deux matches par jour… le train de vie hors-sol de Gianni Infantino

Dans un quartier de Miami Beach, une scène a surpris la foule. Un convoi de Harley-Davidson de la police traverse les rues de Miami, gyrophares allumés et sirènes hurlantes. Au milieu du cortège, un SUV noir aux vitres teintées traverse la célèbre Collins Avenue sous les regards intrigués des passants. «Ça doit être Trump», glisse un touriste britannique au Telegraph. Raté, car il s’agissait de Gianni Infantino. Une image qui résume presque à elle seule le train de vie fou du président de la FIFA pendant de cette Coupe du Monde 2026.

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Un jet privé à disposition

Depuis le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud à l’Azteca, le patron de la FIFA enchaîne les déplacements à un rythme vertigineux. Mexico, Guadalajara, San Francisco, Vancouver, Los Angeles, Miami, Seattle… en quelques jours, le Suisse a déjà traversé le continent à plusieurs reprises. Grâce au jet privé mis à sa disposition par Qatar Airways, il a même assisté à deux rencontres dans la même journée, à plusieurs reprises pour des frais de logistique estimés entre 400 et 800 000€ pour l’ensemble du tournoi. Une prouesse impossible pour n’importe quel supporter, journaliste ou même membre des sélections engagées.

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Cette omniprésence, que l’on peut suivre grâce aux plans réguliers diffusés sur le dirigeant suisse, tout sourire, dans les tribunes, s’accompagne d’un train de vie qui nourrit inévitablement les comparaisons. Selon les chiffres publiés par la FIFA, le président perçoit un salaire annuel brut de 2,44 millions d’euros. En 2025, sa rémunération totale a atteint 4,24 millions d’euros grâce à une prime de performance de 1,8 million. Car pendant que le président de la FIFA passe d’un stade à l’autre sous escorte policière, les supporters découvrent une tout autre réalité.

Un contraste bien différent des sélections

D’après les estimations, le prix moyen d’un billet atteint 1 603 dollars. Pour supporter son équipe, il faut parfois débourser au-delà de 60 000 dollars, en ajoutant les vols, les hôtels et les déplacements entre les villes hôtes, pour un fan souhaitant accompagner son équipe jusqu’au bout. Même les familles de plusieurs internationaux ont préféré limiter leurs déplacements, certaines choisissant de s’installer en Floride plutôt que de parcourir des milliers de kilomètres, à travers trois pays différents, derrière leur sélection.

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Ce contraste entre Infantino arrivant à deux matchs par jour en jet privé et les supporters peinant à s’offrir un seul billet avait été prédit par des critiques, mais il est d’autant plus étonnant après les nombreux problèmes de visas pour certains joueurs, et la sélection iranienne notamment, ainsi qu’administratifs qui ont, par exemple, obligés la sélection uruguayenne à décaler son vol. «Parfois, il est bon aussi de simplement se détendre, de se relaxer. On essaie de tout régler. Parfois, crier et hurler a l’effet inverse», avait pourtant indiqué Gianni Infantino en réponse aux critiques sur l’organisation.