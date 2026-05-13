Anelka le « gros con », Gourcuff « autiste léger et con ensuite », l’identité de la taupe : les passages croustillants du documentaire sur le fiasco de Knysna

L’équipe de France a redoré son blason depuis cette fameuse Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, mais le documentaire de Netflix « Le bus, les Bleus en grève » consacré aux péripéties de la bande de Raymond Domenech était attendu. Notamment parce que l’ancien sélectionneur des Bleus (2004-2010) a enfin accepté de revenir sur tous les événements qui ont conduit, entre autres, au scandale de Knysna. Dans ce documentaire de près de 80 minutes, rares ont été les Bleus à avoir accepté de prendre la parole. En plus de Domenech, on y retrouvait l’ancien capitaine Patrice Evra (capitaine), William Gallas, Bacary Sagna et celui qui officiait alors comme attaché de presse des Tricolores, François Manardo.

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Domenech dézingue ses joueurs dans son journal intime

Personnages souvent cités dans ce fiasco de 2010, Franck Ribéry, Jérémy Toulalan et Yoann Gourcuff sont absents de ce documentaire, mais les présences de Domenech et de Manardo ont suffi à apporter un peu de sel. Et encore une fois, l’ancien sélectionneur des Bleus a été déroutant. Si souvent muet quand il était interrogé sur ce scandale, Domenech a, cette fois-ci, carrément donné un accès total à son journal intime. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien défenseur de l’OL ne portait pas certains éléments dans son cœur. À commencer par les vétérans Thierry Henry et William Gallas. « Thierry Henry est né le 17 août. Lion banal : il se regarde le nombril », « Gallas fait toujours la gueule. Je ne supporterai pas longtemps », écrit-il au sujet de l’ancien défenseur vexé d’avoir vu le brassard de capitaine être confié à Patrice Evra. Mais ce n’est pas tout.

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À l’issue du premier match de poule contre l’Uruguay (0-0), on y apprend que Yoann Gourcuff a été sacrifié par Domenech. Un moment raconté par Patrice Evra. « Les gens venaient me voir comme si j’étais la nounou parce qu’il n’y avait pas d’entraîneur : « Pat, va parler avec le coach, on ne fait que de la merde, dis-lui de changer ses entraînements ». Là, je vais voir Raymond : « Coach… ». « Oh je sais ce que vous voulez, vous voulez que je sacrifie l’agneau ! Eh bien je vais lui mettre la guillotine, Gourcuff ne joue pas demain ! » Je dis : « Mais coach, qu’est-ce que vous racontez ? » « Non, je m’en fous, je ne veux rien entendre, j’ai pris ma décision : Gourcuff ne joue pas demain. » Les joueurs sont devenus fous, ils m’ont dit : « Mais Pat, on va droit dans un mur ». Il est fou ! »

Une taupe qui ne savait pas qu’elle était la taupe

De son côté, Domenech, a confirmé dans son journal tout le bien qu’il pensait de l’ex-Bordelais. « Gourcuff, mais qu’il est con. Autiste léger d’abord et con ensuite ». Ambiance. Puis, il y a eu le fameux clash avec Nicolas Anelka à la mi-temps du match France-Mexique (0-2) et la fameuse Une de L’Équipe sur les insultes qu’aurait proférées l’ancien buteur envers Domenech. Une version contestée par ce dernier « Il m’a tutoyé », a confié Domenech, avant d’ajouter qu’Anelka lui aurait dit « fais-la ton équipe de merde ». En revanche, l’ancien sélectionneur s’est une nouvelle fois servi de son journal de bord pour égratigner son joueur. « Anelka qui est passé sans me regarder. Ce gros con ! ». Ensuite, après l’épisode de la grève de l’entraînement des joueurs, Domenech semblait soulagé par l’acte qui a tourné la France en ridicule aux yeux du monde entier. « C’est votre meilleure action collective de tout le Mondial. Le suicide est commis ! Alléluia ! »

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Enfin, on a peut-être enfin eu la réponse sur l’autre grand mystère de cette Coupe du Monde maudite pour les Bleus, à savoir l’identité de la fameuse taupe qui a balancé aux médias le clash entre Anelka et Domenech. Et selon le journaliste Vincent Duluc, présent dans le documentaire, la taupe ne sait pas… qu’elle est la taupe. «L’histoire elle-même, c’est que la taupe s’ignore. C’est à dire que le joueur qui a révélé à un journaliste qu’il s’était passé ça à la mi-temps dans le vestiaire n’est pas au courant que c’est lui la taupe, il ne le sait toujours pas.» Et selon Domenech, la taupe qui s’ignore pourrait bien être Franck Ribéry. «Le départ, c’est une discussion avec Ribéry dans la zone mixte à la fin du match. Et Franck aurait dit : « oh putain le coach à la mi-temps avec Nico, ça a été chaud ». De là, les journalistes ont commencé à chercher. Donc ils ont appelé les frères, les agents, tous les relais qu’ils avaient auprès des joueurs… Et c’est à partir de là que toute l’info a été plombée». On ne saura sans doute pas tout ce qu’il s’est passé cette année-là dans le camp de base des Bleus, mais une chose est sûre : l’ambiance y était exécrable.