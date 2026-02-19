Al-Nassr : Cristiano Ronaldo encore absent…

De retour dans l’effectif d’Al-Nassr le 14 février dernier face à Al-Fateh, Cristiano Ronaldo avait inscrit l’un des deux buts de la victoire (0-2). Une réapparition scrutée, après trois rencontres manquées suite aux tensions survenues entre la star portugaise et le Fonds d’investissement public (PIF), auquel il reprochait certaines décisions. Un différend finalement réglé, permettant au joueur de Jorge Jesus de reprendre sa place sur les terrains en championnat. Or, l’attaquant de 41 ans doit encore batailler pour s’imposer après ces différends.

En effet, un nouveau rebondissement a vu le jour avant le huitième de finale retour de AFC Champions League Two contre Arkadag hier (1-0). Ronaldo a été laissé au repos par son coach, écarté du groupe. Cependant, aucune punition n’a été effectuée par le staff ou la direction comme indique Mundo Deportivo. Jorge Jesus a tout simplement assumé une rotation planifiée afin de préserver son capitaine. Aucun communiqué médical, aucune blessure déclarée par le club, de quoi réellement le laisser au chaud, avec l’objectif qu’il maintienne un rendement comparable à ses anciennes prestations. À l’heure actuelle, l’ancien joueur du Real Madrid est déjà l’auteur de 18 buts et une passe décisive en 19 matchs de championnat.