PSG : ça coince pour la rupture de contrat de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

L’actualité a de quoi se perdre en conjectures. Alors qu’il est toujours officiellement sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier voit son nom revenir avec insistance du côté de Naples ces derniers jours. Dans le sens inverse, Julian Nagelsmann est lui évoqué pour prendre le relais du Français au PSG. Pour autant, RMC indique ce jeudi qu’aucun accord n’aurait encore été trouvé entre le PSG et Galtier en vue d’une rupture de contrat.

Selon le média, les discussions peineraient à avancer depuis l’échange tenu entre le technicien français et son conseiller sportif Luis Campos la semaine dernière. Hormis une prise de contact avec Olivier Martin, l’avocat de Galtier, le PSG n’aurait entamé aucune véritable démarche. Actuellement, le technicien de 57 ans profite de ses vacances et n’exclurait rien en ce qui concerne son avenir. Pour rappel, l’ancien entraîneur du LOSC émarge à 610 000€ par mois et est censé percevoir encore 12 mensualités, soit jusqu’en juin 2024. Le dossier devrait s’accélérer dans les jours ou semaines à venir.

À lire

PSG : le plan du clan Mbappé