Nice tremble de peur à l’idée d’une descente en Ligue 2

Nice est dans une situation que peu auraient imaginé au lancement de la saison. Actuellement 16es, les Aiglons joueront les barrages pour éviter une descente en Ligue 2 si les choses restaient en l’état la semaine prochaine. Ce dimanche, les Niçois ont perdu gros face à Auxerre. Dominateurs pendant vingt minutes à Auxerre, les Niçois ont progressivement sombré après l’égalisation auxerroise, incapables de produire quoi que ce soit au retour des vestiaires. Un but de Lassine Sinayoko, l’attaquant que Nice avait tenté de recruter cet été, combiné à une erreur de Yehvann Diouf ont suffi à les condamner. Un symbole douloureux pour une équipe qui, en l’espace d’une soirée, a perdu la maîtrise de son destin avec cette défaite contre un concurrent direct.

La suite après cette publicité

Pour la toute première fois de la saison, les Aiglons pointent à la place de barragiste au pire moment. La frustration était palpable dans les rangs niçois après la rencontre. «On a fait vingt bonnes minutes et puis derrière, il n’y a plus rien eu », regrettait le milieu Morgan Sanson en zone mixte. « On a essayé de régler la mire à la mi-temps mais en seconde, il n’y a pas eu grand-chose. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de colère contre nous-mêmes. Parce que ce soir on pouvait clore les débats.» Claude Puel, lui, a pointé les mêmes maux avec une mine fermée après la rencontre : «au lieu de continuer à jouer, à se projeter et à créer du jeu, on est rentrés dans un faux rythme. On s’est contentés d’assurer défensivement, de reculer au lieu d’être entreprenants, on s’est recroquevillés, on a laissé trop facilement cette équipe revenir.»

La suite après cette publicité

Nice pourrait avoir une fin de saison agitée

Dimanche, Nice recevra donc Metz, déjà condamné à la Ligue 2, avec l’obligation de l’emporter tout en espérant qu’Auxerre et Le Havre trébuchent respectivement à Lille et Lorient. Une équation complexe, d’autant que Puel se méfie grandement de l’adversaire : «j’ai prévenu les joueurs. Metz n’a plus rien à jouer, tout simplement à jouer libéré, avec des joueurs qui veulent se montrer, des joueurs qui n’ont plus de pression pour exercer leur métier. Metz a de la qualité, des joueurs qui vont vite, qui prennent les espaces, ils sont performants dans les duels. Toutes les équipes du bas de tableau sont bien présentes. Contre Metz, ça ne sera pas facile, il faudra montrer un tout autre visage.»

Un avertissement que les joueurs niçois feraient bien d’entendre, eux qui ont justement affiché deux visages bien trop distincts à l’Abbé-Deschamps. Morgan Sanson en a également profité pour envoyer un message clair à ses coéquipiers : «on doit se répéter tout au long de la semaine que ce match va être compliqué, mais qu’il faudra à tout prix le gagner.» La finale de Coupe de France pointe le bout de son nez le 22 mai. Nice aimerait y arriver le cœur léger, et non avec l’idée de jouer des barrages face à Saint-Etienne, Rodez ou le Red Star pour sauver sa place en Ligue 1…