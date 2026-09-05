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Liga : l’Athletic écrase sèchement l’Atlético de Madrid

Par Valentin Feuillette
1 min.
Diego Simeone @Maxppp
Bilbao 3-0 Atlético

L’Athletic Bilbao a frappé un grand coup ce samedi en dominant nettement l’Atlético de Madrid (3-0), lors de la 4e journée de Liga. Après une première période longtemps indécise et conclue sur un score nul et vierge, les Basques ont totalement renversé la rencontre au retour des vestiaires. Dès la 46e minute, Nico Williams a débloqué la situation et lancé son équipe sur les bons rails. Deux minutes plus tard, Robert Navarro a doublé la mise sur une passe décisive d’Iñaki Williams, plongeant l’Atlético dans une situation très inconfortable.

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Dépassés après la pause, les Colchoneros n’ont jamais réussi à réagir et ont progressivement laissé Bilbao prendre le contrôle des opérations. Les hommes de l’Athletic ont continué à pousser et ont finalement été récompensés dans le temps additionnel avec un troisième but signé Oihan Sancet à la 90e minute. Avec cette victoire éclatante, Bilbao confirme son excellent début de saison et inflige à l’Atlético une lourde défaite, au terme d’une seconde période totalement maîtrisée par les locaux.

Pub. le - MAJ le
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