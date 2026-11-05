Portugal : Cristiano Ronaldo a refusé un match d’adieu

Ce jeudi, Cristiano Ronaldo a annoncé sa retraite internationale. Et alors que la Fédération portugaise souhaiterait organiser une rencontre en hommage à sa légende après l’annonce de sa retraite internationale, CR7 n’aurait aucune intention de revenir disputer un dernier match sous le maillot de la Seleção. Selon les informations du média portugais Observador, l’attaquant de 41 ans aurait tout simplement refusé cette proposition. Une situation d’autant plus surprenante que Jorge Jesus souhaitait initialement le convoquer pour le rassemblement de novembre. De son côté, Ronaldo pensait que sa suspension repousserait les décisions concernant son avenir au mois de mars, mais les événements se seraient finalement accélérés.

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Et les relations entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus seraient désormais particulièrement tendues. Toujours selon le média portugais, un échange téléphonique entre les deux hommes, avec le président de la Fédération Pedro Proença comme intermédiaire, était envisagé ce jeudi, mais n’a finalement pas eu lieu. Le quintuple Ballon d’Or ne souhaiterait même plus discuter avec son sélectionneur. Dans ces conditions, la possibilité d’organiser un dernier hommage avec une dernière convocation officielle est écartée.