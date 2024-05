Trophées UNFP 2024 : Antoine Griezmann élu meilleur joueur français de l’étranger

Place au trophée du meilleur français de l’étranger. Pour succéder à Karim Benzema, cinq Frenchies étaient nommés : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Mike Maignan (AC Milan), William Saliba (Arsenal et Aurélien Tchouameni (Real Madrid). Et c’est Griezmann qui l’a emporté.

«Merci à tous les joueurs qui ont voté. très heureux, très fier. Il faut continuez comme ça. Comme je le dis toujours, sans mes coéquipiers je ne suis personne. Les joueurs de L1 et de L2 me donnent énormément de plaisir devant l’écran. Continuez comme ça et encore merci», a déclaré le Colchonero.