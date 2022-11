Manchester City-Chelsea : les compositions officielles

C'est le choc de la journée. Manchester City affronte Chelsea à l'Etihad Stadium ce mercredi à 21h pour le compte du troisième tour de la Carabao Cup, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Dauphins d'un Arsenal sensationnel en ce début de saison en Premier League, les hommes de Pep Guardiola vont certainement vouloir asseoir leur suprématie en Angleterre en remportant ce trophée cette saison. De leur côté, les Blues, finalistes l'an passé, restent sur deux défaites consécutives en championnat.

La suite après cette publicité

Pour ce match, les deux tacticiens ont fait tourner avant le début du Mondial. Le serial buteur norvégien Erling Haaland est sur le banc tandis que Julien Alvarez débute en pointe aux côtés de Grealish et Mahrez. Le jeune Cole Palmer (20 ans) est titularisé dans l'entrejeu avec Rodri et Gündogan. Du côté des Blues, Ziyech et Koulibaly sont dans le onze de départ.

Les compositions officielles :

Manchester City : Ortega – Lewis, Dias, Laporte, Gomez – Palmer, Rodri, Gündogan – Mahrez, Alvarez, Grealish.

Chelsea : Mendy – Loftus-Cheek, Chalobah, Koulibaly, Cucurella – Hall, Zakaria, Kovacic – Ziyech, Broja, Pulisic.