Le Real Madrid veut faire un coup à la Endrick en Argentine !

La suite après cette publicité

Après Vinicius Junior, Rodrigo Goes et Reinier, le Real Madrid a de nouveau recruté l'un des grands espoirs du football brésilien avec le transfert du jeune Endrick (16 ans). Buteur de Palmeiras, ce dernier débute seulement en équipe première après avoir tout cassé au sein des jeunes du Verdão. Un transfert estimé à 70 millions d'euros, bonus compris, qui confirme que les Merengues ont une politique agressive pour s'offrir les meilleurs jeunes de demain. Après avoir manqué de peu Neymar en 2013, la Casa Blanca montre les muscles. Et cela pourrait continuer, mais pas au Brésil. Alors en Amérique du Sud pour négocier l'arrivée d'Endrick, le Real Madrid a pris le temps de prendre des renseignements plus précis sur un certain talent argentin du nom de Gianluca Prestianni Gross (16 ans), selon Globo.

Jeune pépite de tout juste 16 ans qui plait également au FC Barcelone, à Chelsea et à l'AC Milan, le droitier évolue du côté de Vélez Sarsfield. Né dans la banlieue de Buenos Aires à Ciudadela, il a vite rejoint l'académie prestigieuse du Fortin à l'instar de Diego Simeone, Jonás Gutiérrez ou encore Nicolas Otamendi avant lui. Gravant rapidement les échelons avec la réserve, l'ailier gauche d'1m66 - qui est surnommé La Pulguita en hommage à Lionel Messi et avec qui la comparaison évidente lui vaut aussi le surnom de "nouveau Messi" - a marqué les esprits le 25 mai dernier en débutant en Copa Libertadores contre Estudiantes, alors qu'il avait à peine 16 ans. Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Vélez Sarsfield à porter ce maillot. Disputant depuis 5 matches de championnat argentin (1 offrande), celui qui est international argentin U17 semble promis à un brillant avenir.

À lire

Le PSG entre dans la danse pour Marco Asensio

Solide dans les un contre un

Un mois plus tôt, il avait d'ailleurs brillé sur le sol français au même titre qu'un certain… Endrick. Lors du Tournoi de Montaigu en avril dernier, il avait su se montrer à son avantage (1 but et 1 offrande en 4 matches) en guidant la jeune Albiceste en finale jusqu'à une défaite 2-1 contre… Le Brésil d'Endrick. Une déception certes pour Gianluca Prestianni, mais qui devrait laisser place à des lendemains plus joyeux. Interrogé par Olé, le coordinateur de la réserve de Vélez n'a pas manqué de parler de sa jeune pépite :« nous les élevons pour qu'ils puissent continuer à dépasser les attentes. Dans le cas de Gianluca, nous avons vu qu'il était physiquement à la hauteur de la tâche de jouer avec les réserves, et il jouait bien, donc c'était une idée intéressante. Il a continué comme ça, même s'il a encore beaucoup à apprendre, et il est prêt à le faire.»

La suite après cette publicité

«Il est rapide, puissant et a une très bonne compréhension du jeu. Là où il diffère des autres et qui fait qu'il est spécial, c'est sa capacité à se distinguer dans les "un contre un". Il joue la tête haute et prend de bonnes décisions, c'est pourquoi il comprend très bien le jeu. La formation est toujours là, mais ce qu'il a est en grande partie naturel», a-t-il poursuivi. Bien entouré, Gianluca Prestianni semble être amené à briller avec l'Argentine et même en Europe. Les inquiétudes sur son physique léger (1m66) ne semblent pas avoir lieu d'être en Argentine et son agent Rolando Zarate, qui est un ancien joueur du Real Madrid, s'est d'ailleurs rendu déjà quelques fois à Madrid pour discuter avec le Real, selon Marca. Talent en gestation promis à de grandes choses, Gianluca Prestianni se présente comme le futur dossier d'avenir des Merengues...