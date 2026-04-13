Mercato : l’OM et Leonardo Balerdi actent leur séparation !

C’est une page importante de l’histoire récente de l’Olympique de Marseille qui s’apprête à se tourner. Débarqué en prêt en provenance du Borussia Dortmund à l’été 2020 avant d’être définitivement transféré un an plus tard pour 11 M€, Leonardo Balerdi vit probablement ses derniers mois sur la Canebière.

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Le défenseur central de 27 ans aura tout connu dans la cité phocéenne. Parfois décrié par les supporters qui lui reprochent son manque de régularité et un certain manque de sérénité, souvent défendu par ses entraîneurs successifs, l’ancien du Borussia Dortmund affiche aujourd’hui un bilan majuscule de 195 apparitions (6 buts, 3 passes décisives) sous la tunique olympienne.

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La fin d’une belle histoire qui aura duré 6 ans…

Devenu le plus ancien de l’effectif, l’Argentin avait même fini par récupérer le très convoité brassard de capitaine. Une responsabilité peut-être un peu trop lourde à porter pour le joueur. Conscient de cette pression, le nouvel entraîneur marseillais, Habib Beye, a récemment fait le choix fort de le lui retirer au profit de Pierre-Emile Højbjerg pour le libérer d’un poids. Une décision assumée par le technicien sénégalais, qui, par ailleurs, ne tarit pas d’éloges sur son roc défensif depuis son arrivée sur le banc de l’OM.

Mais la décision est prise. Selon nos informations, la direction phocéenne et le joueur ont convenu d’un départ commun à l’issue de la saison. L’objectif est de se séparer en bons termes, au moment où la cote du joueur est l’une des plus belles de l’effectif marseillais. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Leonardo Balerdi, dont le nom a été longtemps lié à l’AS Roma, ne manque d’ailleurs pas de prétendants : plusieurs écuries européennes se sont déjà positionnées pour le récupérer cet été.

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Ce futur transfert pourrait d’ailleurs se transformer en excellente opération financière pour le club bientôt présidé par Stéphane Richard. L’enfant de Boca Juniors, qui compte 11 sélections avec l’Albiceleste, est en effet pressenti pour participer à la Coupe du Monde 2026 cet été avec l’Argentine. Si Balerdi venait à briller lors du tournoi nord-américain sous les ordres de Lionel Scaloni, sa valeur marchande qui oscille autour de 30 M€, pourrait encore grimper, pour le plus grand bonheur des finances marseillaises. Le divorce est acté, mais il promet d’être lucratif.