Le Barça a flashé sur un finaliste de la Coupe du Monde 2026

Après avoir recruté Anthony Gordon (Newcastle) et alors que la venue de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) est imminente, le FC Barcelone prospecte sur le mercato à la recherche de bonnes affaires. Selon Mundo Deportivo, un joueur s’est illustré grâce à ses prestations lors de la Coupe du Monde 2026, il s’agit de Pedro Porro.

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Le joueur de 27 ans qui jouera ce dimanche la finale contre l’Argentine avec l’Espagne a crevé l’écran au poste de latéral droit. Deco et Joan Laporta ont été impressionnés, mais cela ne devrait pas aller plus loin puisque les Blaugranas sont dotés à ce poste avec Jules Koundé, Eric Garcia ou encore Joao Cancelo. De plus, le joueur de Tottenham vient de prolonger jusqu’en juin 2031.