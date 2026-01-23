Liverpool a désigné sa priorité défensive

Malgré ses nombreux achats durant le dernier marché estival, Liverpool continue d’être actif durant le mercato hivernal. En effet, le club de Premier League serait en train de développer un intérêt pour le défenseur central Micky van de Ven (24 ans), actuellement dans les rangs Tottenham, d’après les récentes informations relayées par le Daily Mail. Le club anglais, en quête de renforts défensifs pour préparer la saison prochaine, suit de près le joueur néerlandais, qui s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’arrière-garde des Spurs depuis son arrivée flamboyante en 2023. Sa solidité défensive, sa capacité à relancer proprement et son jeu aérien, font de lui un profil plus qu’alléchant outre-Manche. Des qualités qui pourraient séduire Arne Slot, ainsi que sa direction.

La suite après cette publicité

Cependant, le joueur résiste pour l’instant aux discussions autour d’un nouveau contrat, ce qui a attiré l’attention de Liverpool. Les Reds, qui cherchent à renforcer leur charnière centrale aux côtés de Virgil van Dijk et Joe Gomez, et craignent le départ d’Ibrahima Konaté en fin de saison, seraient prêts à formuler une offre cet été pour tester la détermination de Tottenham à conserver son joueur au fort potentiel. Alors que le club vise à rester compétitif en Premier League et en Ligue des champions, à l’image de la victoire face à l’OM mercredi (0-3), Van de Ven pourrait devenir l’un des transferts clés de la formation anglaise cet été. Cela sera évidemment le cas si les différentes parties trouvent un accord dans les mois à venir, malgré la situation du joueur sous-contrat jusqu’en 2029.