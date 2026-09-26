Pays-Bas : les premiers enseignements de l’ère Xavi avec les Oranje

L’ère Xavi est lancée. Pour sa première sur le banc des Pays-Bas, l’ancien coach du FC Barcelone - qui avait décidé de titulariser neuf joueurs du dernier onze aligné par son prédécesseur Ronald Koeman lors du match perdu de la Coupe du Monde contre le Maroc - a dû se contenter, jeudi soir, d’un match nul spectaculaire face à l’Allemagne (1-1), arraché dans les dernières secondes grâce à Cody Gakpo décisif après un centre merveilleux de Ruben Van Bommel. Au-delà du résultat, cette rencontre a surtout permis d’apercevoir les premières lignes directrices du projet du technicien espagnol. Dans le jeu, les Oranje ont ainsi progressivement pris le contrôle du jeu et affiché une volonté claire de construire depuis l’arrière, de monopoliser le ballon et de presser plus haut.

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Si cette première copie demeure imparfaite, elle reste toutefois cohérente pour laisser entrevoir l’identité que Xavi souhaite installer. À noter, à ce titre, que le principal enseignement réside sans doute dans la réaction néerlandaise après la pause. Longtemps gênés par le pressing et les transitions allemandes, les Oranje - climatisés par la VAR à deux reprises - ont, en effet, haussé le rythme au retour des vestiaires et multiplié les situations devant le but de Marc-André ter Stegen. Cette capacité à reprendre le contrôle d’une rencontre constitue finalement un signal encourageant pour Xavi, dont le football repose sur la maîtrise collective et la circulation rapide du ballon.

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La patte Xavi déjà perceptible

«Le résultat est insuffisant pour nous, je pense que nous avons été meilleurs que l’Allemagne, mais quand le ballon ne veut pas rentrer… Nous avons beaucoup dominé en seconde période et je repars heureux, très satisfait. Un peu moins en première mi-temps, il faut avoir plus d’ambition et de personnalité, comme on l’a montré après la pause, mais dans l’ensemble c’est un bon début et nous méritions les trois points», assurait d’ailleurs le sélectionneur néerlandais dans des déclarations à RTVE. Face à la Serbie, qu’ils défieront ce dimanche à partir de 18h, les Pays-Bas devront donc gagner en efficacité dans les trente derniers mètres et éviter les pertes de balle qui ont permis à l’Allemagne de prendre l’avantage.

Outre le scénario de ce premier choc, cette affiche de gala a également donné quelques indications sur les choix du nouveau sélectionneur. Ainsi, Xavi n’a pas hésité à faire confiance à de nouveaux profils, à l’image de Ruben van Bommel, dont l’entrée a immédiatement pesé sur le scénario du match. Le jeune Néerlandais s’est illustré dans les dernières secondes en récupérant le ballon avant de délivrer une passe décisive de toute beauté à Gakpo. Un symbole intéressant pour une sélection qui semble vouloir ouvrir davantage la porte à la nouvelle génération, tout en conservant des cadres capables de faire la différence dans les moments importants, à l’instar de Tijjani Reijnders, auteur d’une prestation aboutie face aux Allemands.

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Il serait néanmoins prématuré de tirer des conclusions définitives après seulement une rencontre. Cette première sortie laisse davantage entrevoir une direction qu’elle ne fournit de certitudes : Xavi veut des Pays-Bas dominateurs, ambitieux dans l’utilisation du ballon et capables de récupérer rapidement après sa perte. Reste désormais à rendre cette philosophie plus régulière. Le prochain rendez-vous face à la Serbie permettra déjà de mesurer si les promesses aperçues contre l’Allemagne peuvent s’inscrire dans la durée.