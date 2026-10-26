Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

PSG : la réponse hilarante de Senny Mayulu sur le Ballon d’Or !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Senny Mayulu @Maxppp
PSG 2-0 Lyon
winamax
1 1.30 N 5.75 2 7.00 1er pari remboursé

Buteur lors de la victoire du PSG face à l’Olympique Lyonnais (2-0), ce lundi soir au Parc des Princes, Senny Mayulu avait le sourire en zone mixte. Alors que la cérémonie du Ballon d’Or se déroulait au même moment, le jeune milieu parisien a été interrogé sur ce qui lui manquait encore pour prétendre à une place parmi les nommés. Une question à laquelle il a répondu avec beaucoup d’humour et de spontanéité.

La suite après cette publicité

« Eh ! Là, pour l’instant, je suis jeune. Je viens de commencer ma carrière, pardon ! », a-t-il lancé en souriant, avant de poursuivre sur un ton plus sérieux : « Mais je suis content pour les joueurs dans ce classement-là et j’espère que ce sera un joueur du PSG qui le prendra. » Une réponse pleine de fraîcheur de la part du jeune Parisien.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Senny Mayulu

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Senny Mayulu Senny Mayulu
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier