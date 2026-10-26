PSG : la réponse hilarante de Senny Mayulu sur le Ballon d’Or !

Buteur lors de la victoire du PSG face à l’Olympique Lyonnais (2-0), ce lundi soir au Parc des Princes, Senny Mayulu avait le sourire en zone mixte. Alors que la cérémonie du Ballon d’Or se déroulait au même moment, le jeune milieu parisien a été interrogé sur ce qui lui manquait encore pour prétendre à une place parmi les nommés. Une question à laquelle il a répondu avec beaucoup d’humour et de spontanéité.

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« Eh ! Là, pour l’instant, je suis jeune. Je viens de commencer ma carrière, pardon ! », a-t-il lancé en souriant, avant de poursuivre sur un ton plus sérieux : « Mais je suis content pour les joueurs dans ce classement-là et j’espère que ce sera un joueur du PSG qui le prendra. » Une réponse pleine de fraîcheur de la part du jeune Parisien.