Coupe du Monde 2026 : le titre de MVP de Cristiano Ronaldo fait polémique

Cristiano Ronaldo a créé la surprise en étant élu homme du match après la victoire du Portugal face à la Croatie, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Pourtant, la prestation du capitaine portugais a suscité de nombreuses interrogations. Auteur de l’égalisation sur penalty après une intervention de la VAR, l’attaquant de 41 ans a été remplacé avant le but de la victoire et s’est montré discret durant la rencontre. Ses statistiques illustrent cette performance en demi-teinte : seulement deux tirs, dont un cadré sur penalty, aucune tentative de dribble réussie et seulement 25 ballons touchés, soit le plus faible total parmi les titulaires portugais.

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Au-delà de son but, Cristiano Ronaldo a également peu pesé défensivement, avec un seul tacle réussi et aucune interception. De quoi alimenter le débat autour de son élection comme MVP. À l’inverse, Diogo Costa a été l’un des grands artisans de la qualification portugaise. Le gardien a multiplié les interventions décisives, réalisant cinq arrêts, dont deux face à Mateo Kovačić, pour maintenir son équipe en vie à plusieurs reprises. Une prestation qui, pour de nombreux observateurs dont Mundo Deportivo, méritait davantage les honneurs du titre d’homme du match.