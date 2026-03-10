Brésil : Neymar et Santos posent un lapin à Carlo Ancelotti !

C’est l’une des informations les plus marquantes de la journée d’hier au Brésil. Carlo Ancelotti a pré-convoqué Neymar (34 ans) pour les matches amicaux de la Seleção du mois de mars face à la France et la Croatie. Une excellente nouvelle pour le joueur de 34 ans qui a cumulé pas moins de 236 jours d’absence depuis qu’il est revenu à Santos en janvier 2025. L’ancien Parisien rêve de jouer une dernière Coupe du monde et cette nouvelle avait de quoi le satisfaire.

La place du Ney dans la liste définitive d’Ancelotti n’est cependant pas assurée à 100%. Ce qui a poussé le sélectionneur national et son staff à prendre la décision de venir observer Neymar à l’occasion du match de championnat brésilien disputé ce soir contre Mirassol. Seul hic : Santos a décidé de se passer de sa star pour cette rencontre. Un choix qui peut surprendre puisque Neymar a eu douze jours pour se préparer. Selon Globo, cette nouvelle « a été accueillie avec surprise et frustration par la CBF (la fédération brésilienne, ndlr) et par l’entraîneur de l’équipe brésilienne ».

Une convocation remise en cause

En clair, Ancelotti espérait voir Neymar à l’œuvre et être fixé sur sa condition physique. Avec ce rebondissement, le média local assure que la convocation du crack auriverde est plus que jamais remise en cause puisqu’il ne restera plus que le match face au Corinthians du week-end prochain pour se faire une idée sur l’état de forme de Neymar. Sauf qu’Ancelotti a prévu de se rendre à Rio de Janeiro pour assister au match entre Botafogo et Flamengo. Faut-il craindre une rechute pour l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone ?

Globo indique que le joueur « s’est contenté de faire du travail physique et n’a pas participé aux entraînements tactiques » après ses 12 jours de préparation. De plus, Santos assure ne pas avoir été prévenu de la décision d’Ancelotti d’assister au match contre Mirassol et que la décision de préserver Neymar a été prise il y a plusieurs jours. Un couac de communication qui ne changera pas les plans de l’Italien. Globo affirme qu’Ancelotti se rendra bien au match pour donner l’impression de ne pas se déplacer uniquement pour Neymar, même si personne n’est dupe…