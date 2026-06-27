Écosse : Steve Clarke démissionne après l’élimination en Coupe du Monde 2026

Steve Clarke a annoncé son départ du poste de sélectionneur de l’Écosse après l’élimination des Tartan Army dès la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. En poste depuis 2019, le technicien de 62 ans quitte ses fonctions après avoir conduit la sélection à son premier Mondial depuis 1998, ainsi qu’à deux phases finales consécutives de l’Euro. Dans une lettre ouverte aux supporters, il a rendu hommage à ses joueurs, saluant l’honneur d’avoir été leur sélectionneur.

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Scotland Men’s Head Coach Steve Clarke has stepped down from his role.



Our most successful National Team Head Coach has called time on his seven years in charge following our participation at the FIFA World Cup 2026. — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026

«Steve Clarke, sélectionneur de l’équipe masculine d’Écosse, a démissionné de son poste. Notre sélectionneur de l’équipe nationale le plus titré a mis fin à ses sept années à la tête de l’équipe après notre participation à la Coupe du Monde FIFA 2026», est-il écrit. L’Écosse avait pourtant idéalement lancé sa campagne aux États-Unis avec une victoire 1-0 contre Haïti, avant de s’incliner face au Maroc puis au Brésil et de terminer troisième de son groupe. Malgré cette sortie prématurée, le directeur général de la Fédération écossaise, Ian Maxwell, a souligné les progrès accomplis sous l’ère Clarke, rappelant que l’équipe était passée du chapeau 4 en 2019 à une qualification directe pour le Mondial 2026.