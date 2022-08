Les grands absents du Ballon d'Or 2022

La suite après cette publicité

C'est sans doute l'un des rendez-vous les plus attendus de la planète football chaque saison. A chaque match, les débats fusent et tout le monde se demande quelle sera l'identité du futur Ballon d'Or. Ce vendredi, France Football dévoilait enfin les 30 nommés pour la récompense individuelle ultime. Les 30 joueurs qui peuvent donc potentiellement remporter le Ballon d'Or 2022 et ainsi succéder à Lionel Messi.

Comme chaque année, cette liste anime les débats et fait réagir. Certains auraient mérité d'y être d'autres un peu moins. Et cette édition, un peu spéciale car elle récompensera le meilleur joueur sur la saison et non plus sur l'année civile, ne déroge pas à la règle. Au contraire. Les absents sont nombreux et certains sont très connus.

Lionel Messi et Neymar, les grands absents

Le premier et cela a déjà fait le tour du monde : Lionel Messi. Le septuple Ballon d'Or, tenant du titre, espérait sans doute réussir à faire partie de cette liste. Mais sa saison décevante avec le PSG, malgré un sursaut depuis quelques jours, n'a pas aidé du tout. Transparent en championnat, la Pulga n'a pas brillé du tout. Avec seulement 6 petits buts en Ligue 1, la légende du FC Barcelone est logiquement à des années-lumière de ses standards et son absence reste donc plutôt logique et même si cela n'était plus arrivé depuis... 2005.

Autre absence assez logique, celle de son coéquipier en club : Neymar. Le Brésilien aurait dû être un prétendant au Ballon d'or chaque saison et c'est d'ailleurs pour cela qu'il avait rejoint le PSG en 2017. Mais cette saison encore, il a été très irrégulier, trop même, pour pouvoir prétendre à une place dans les 30. Et c'est un symbole quand on sait son talent, son statut et son potentiel. Car quoi qu'on dise, l'ancien de Santos devrait être présent chaque année dans le top 5.

Kroos et Théo Hernandez auraient pu y être

Le milieu allemand du Real Madrid Toni Kroos aurait également pu y être tant il a été un élément essentiel dans le doublé Liga/Ligue des champions des Madrilènes. Précieux dans le jeu de son équipe avec Casemiro ou encore Modric, l'international allemand est souvent "sous-côté" lorsqu'on évoque les raisons du succès du Real Madrid. Il a peut-être aussi été éclipsé par le jeu spectaculaire d'un Luka Modric cette saison.

Enfin autre joueur qui aurait pu prétendre à une place dans cette liste, Théo Hernandez. Le Français de l'AC Milan a été l'une des révélations de cette saison aussi bien en équipe de France, avec qui il a gagné la Ligue des Nations en étant décisif, qu'avec le club milanais ou il a été l'un des éléments clés du sacre des Italiens. On aurait aussi pu citer David Alaba, Thiago Alcantara ou encore Rodri et Thomas Müller.