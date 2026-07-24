L’OM lance un avertissement contre de faux stages à son nom

Le monde du football professionnel est très souvent victime de tentative d’escroqueries. C’est d’ailleurs pour cela que l’Olympique de Marseille vient de réagir sur son site officiel. Le but ? Dénoncer de faux stages et de fausses détections proposés au nom de l’OM.

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«Mise en garde contre des faux stages et détections au nom de l’Olympique de Marseille. L’Olympique de Marseille a récemment été informé de l’existence d’un site internet et de communications frauduleuses usurpant son identité et proposant de prétendus stages, sessions de détection ou opérations de recrutement pour son Académie, moyennant le versement d’une somme d’argent. Le club tient à rappeler avec la plus grande fermeté que les procédures de recrutement de son Académie sont exclusivement conduites par ses équipes habilitées. En aucun cas l’Olympique de Marseille ne demande à un joueur ou à sa famille le paiement d’une quelconque somme d’argent pour participer à une détection, une mise à l’essai, un stage ou un processus de recrutement. Dès qu’il a eu connaissance de ces faits, l’Olympique de Marseille a engagé toutes les démarches nécessaires afin d’y mettre un terme. Une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes. Le club invite les familles, les joueurs et l’ensemble de ses supporters à faire preuve de la plus grande vigilance face à toute sollicitation de cette nature et à s’assurer qu’elle émane bien des canaux officiels de l’Olympique de Marseille. En cas de doute, les personnes concernées sont invitées à contacter directement le club avant d’effectuer toute démarche ou tout paiement : privacy@om.fr. L’Olympique de Marseille remercie chacun pour sa vigilance.»