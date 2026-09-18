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Équipe de France : Zidane ne fera pas de politique !

Par Josué Cassé
1 min.

La première liste de Zinedine Zidane est connue. Ce vendredi, le nouveau sélectionneur des Bleus a dévoilé les noms retenus pour les quatre prochains matches de l’équipe de France. Au cours de cette conférence de presse, le technicien de 54 ans a écumé de nombreux sujets.

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Interrogé sur l’éventualité de prendre position sur la présidentielle, il a d’ailleurs répondu par la négative : «sur ce plan-là, non, pas du tout. Je vais me concentrer à ma tâche de sélectionneur de l’équipe de France A. J’ai des convictions comme tout le monde, je suis un citoyen, mais les partager… Chacun fait comme il veut».

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