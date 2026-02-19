Ligue des Champions : l’équipe type des barrages aller

Qu’y a-t-il de mieux que les matches à élimination directe ? On vous donne la réponse tout de suite, rien. Les barrages aller de la Ligue des Champions ont établi des scénarios totalement fous, avec des surprises (Bodo Glimt), des retournements de situation (PSG, Bruges), et du spectacle sur toutes les pelouses. Il ne fallait pas en rater une miette, et si tel est le cas, alors Foot Mercato vous fait rattraper votre retard en composant son équipe type des barrages aller.

Et on commence dans les buts avec un gardien qui en a pris 3 mais qui a malgré tout sauvé les meubles. Jan Oblak a été le meilleur joueur de l’Atlético de Madrid sur la pelouse de Bruges. Devant lui, une défense à 3, avec un ancien de Ligue 1, Ramy Bensebaini, solide avec le Borussia Dortmund face à l’Atalanta, le Colombien Davinson Sanchez, parfois maladroit mais impérial cette fois contre la Juventus avec Galatasaray, et le rugueux Odin Bjortuft, défenseur central de Bodo Glimt qui a tenu le choc face aux attaquants intéristes.

Une équipe ultra offensive

Devant eux, une paire de milieux qui a rayonné. Commençons par le Brésilien Gabriel Sara, étincelant avec Galatasaray. Premier buteur, il a mené ses troupes et torturé la Juventus avec un pied gauche aussi précis que puissant. A ses côtés, l’international nigérian Raphael Onyedika, meilleur joueur de Bruges face à l’Atlético de Madrid. Buteur lui aussi, il a multiplié les tentatives de frappes, joué vers l’avant et ratissé de nombreux ballons. Sur les ailes, dans des rôles de pistons ultra-offensifs, on installe Vinicius côté gauche, avec son but splendide face au Benfica, passé presque sous silence au regard de ce qu’il s’est passé ensuite.

Côté droit, on invite évidemment Anthony Gordon, auteur d’un quadruplé en une mi-temps face au petit poucet Qarabag. Le voilà à 10 buts en Ligue des Champions, deuxième meilleur buteur derrière Mbappé. En numéro 10, place à Désiré Doué. Pas titulaire, le Français de 20 ans a remplacé Ousmane Dembélé à la demi-heure de jeu et a sauvé le PSG d’un mauvais pas en inscrivant un doublé, du pied gauche. Devant, on propulse un duo d’attaquants Schick-Hogh. Le premier a inscrit un joli doublé contre l’Olympiacos, le second a de nouveau épaté face à l’Inter, avec un but et deux passes décisives.