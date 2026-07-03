Vivez toute l’action des 8es de finale de la Coupe du Monde 2026 sur Prime Video !

Nous y sommes, la Coupe du Monde 2026 revêt ses plus beaux habits pour les huitièmes de finale qui s’annoncent. Hormis quelques surprises, comme l’élimination de l’Allemagne, les grandes nations du football sont au rendez-vous et vont donc s’affronter pour des rencontres d’anthologie. La France bénéficie de l’exploit du Paraguay pour éviter l’Allemagne, mais il faudra se méfier des Rojiblancos, épatants d’abnégation et de courage. Réussiront-ils à résister à l’armada offensive française ? On le saura samedi soir à 23 heures.

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Il faudra veiller, vous commencez à être habitué, mais le programme reste alléchant peu importe l’heure. On pense à ce Brésil-Norvège, dimanche à 22h, avec les retrouvailles attendues entre Erling Haaland et le défenseur brésilien Gabriel, deux hommes qui ne se font aucun cadeau lorsqu’ils se croisent en Premier League. Ou bien sûr à ce Portugal-Espagne, digne d’une demi-finale. Avec Canada-Maroc, Mexique-Angleterre, Etats-Unis-Belgique, les trois pays hôtes se retrouvent dos au mur, face à des adversaires redoutables. Et qui prendra le large au classement des buteurs, alors que les plus grandes stars du jeu se marquent à la culotte ? Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Vinicius Jr… ils portent les ambitions de leurs sélections sur leurs épaules.

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