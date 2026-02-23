Strasbourg : Diego Moreira tacle encore l’OL

La série lyonnaise s’est brutalement arrêtée à Strasbourg (1-3), mettant fin à 13 succès consécutifs et rappelant que même les dynamiques les plus solides peuvent vaciller. Bousculé dans l’intensité et incapable d’imposer son rythme, l’OL a longtemps subi face à une équipe alsacienne plus agressive dans les duels et plus juste collectivement. Privés rapidement de Pavel Šulc, blessé, dans l’entrejeu et trop brouillons dans les sorties de balle, les hommes de Paulo Fonseca n’ont jamais vraiment trouvé la solution, malgré un sursaut tardif de Tolisso qui n’a pas suffi à inverser le scénario.

Dans ce contexte, la performance de Diego Moreira n’est pas passée inaperçue, sur le terrain comme en dehors. Très en vue face aux Gones avec un but et une passe décisive, l’ailier belge s’est ensuite fendu de messages qui ont fait réagir. Sur une vidéo relayée par Emanuel Emegha, on l’entend rappeler le surnom moqueur qu’il recevait à Lyon : « là-bas, on m’a appelé comment ? Agent 007. Mais ici j’ai marqué. Tu captes ? ». Ensuite, il a publié sur son propre compte : « la justice de Dieu, Dieu est grand ». De quoi agacer encore un peu plus les supporters de l’OL.