Menu Rechercher
Commenter 35
Ligue 1

Strasbourg : Diego Moreira tacle encore l’OL

Par Allan Brevi
1 min.
Diego Moreira sous les couleurs de l'OL @Maxppp
Strasbourg 3-1 Lyon

La série lyonnaise s’est brutalement arrêtée à Strasbourg (1-3), mettant fin à 13 succès consécutifs et rappelant que même les dynamiques les plus solides peuvent vaciller. Bousculé dans l’intensité et incapable d’imposer son rythme, l’OL a longtemps subi face à une équipe alsacienne plus agressive dans les duels et plus juste collectivement. Privés rapidement de Pavel Šulc, blessé, dans l’entrejeu et trop brouillons dans les sorties de balle, les hommes de Paulo Fonseca n’ont jamais vraiment trouvé la solution, malgré un sursaut tardif de Tolisso qui n’a pas suffi à inverser le scénario.

La suite après cette publicité
Instant Foot ⚽️
Diego Moreira tacle l'OL et ses anciens supporters ? 👀⚔️

Sur la story d'Emanuel Emegha, on l'entend dire : « Là-bas, on m'a appelé comment ? Agent 007. Mais ici j'ai marqué. Tu captes ? »

En bonus, le crack belge a balancé un "JUSTICE DE DIEU" en story sur son compte Snapchat personnel. 👻
Voir sur X

Dans ce contexte, la performance de Diego Moreira n’est pas passée inaperçue, sur le terrain comme en dehors. Très en vue face aux Gones avec un but et une passe décisive, l’ailier belge s’est ensuite fendu de messages qui ont fait réagir. Sur une vidéo relayée par Emanuel Emegha, on l’entend rappeler le surnom moqueur qu’il recevait à Lyon : « là-bas, on m’a appelé comment ? Agent 007. Mais ici j’ai marqué. Tu captes ? ». Ensuite, il a publié sur son propre compte : « la justice de Dieu, Dieu est grand ». De quoi agacer encore un peu plus les supporters de l’OL.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (35)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Strasbourg
Diego Moreira

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Strasbourg Logo Strasbourg
Diego Moreira Diego Moreira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier