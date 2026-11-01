Premier League : Arsenal fait tomber Liverpool et s’empare de la 1ère place

Profiter du faux pas de Manchester City contre Brighton pour s’emparer de la tête du classement : tel était l’enjeu de cette 9e journée de Premier League pour Arsenal (2e). La tâche s’annonçait particulièrement délicate pour les Gunners, face à Liverpool (5e), à Anfield. Pour cette partie, Mikel Arteta titularisait notamment Noni Madueke pour pallier l’absence de Bukayo Saka sur l’aile droite. Du côté des Reds, Andoni Iraola alignait le jeune Trey Nyoni (19 ans) dans l’entrejeu avec Alexis Mac Allister. Les Français Jérémy Jacquet et Bradley Barcola commençaient également la rencontre, tandis que Dominik Szoboszlai, de retour de blessure, débutait sur le banc. Dans l’atmosphère bouillante d’Anfield, Arsenal a concrétisé sa bonne entame après le premier quart d’heure de jeu.

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À la suite d’une approximation d’Alisson, Declan Rice en profitait pour se projeter et adresser un centre devant le but. À l’affût au second poteau, Kai Havertz n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (16e, 0-1). Un but qui a eu le mérite de réveiller les Reds, rapidement repartis à l’assaut du but londonien. Sur une première situation, Bradley Barcola manquait toutefois de justesse dans son contrôle et se faisait reprendre in extremis (19e). Si Arsenal a ensuite frôlé le break sur une double occasion repoussée par Alisson (26e), Liverpool a progressivement pris le contrôle des débats et accentué la pression sur la défense des Gunners. Alexander Isak manquait de peu le cadre (37e), avant que Florian Wirtz ne fracasse la transversale de David Raya (40e) et que Mac Allister ne voie sa tête passer juste au-dessus (43e). Malgré une seconde partie de première mi-temps dynamique, Liverpool rentrait aux vestiaires sans la moindre frappe cadrée.

Première victoire à Anfield pour Arsneal depuis… 14 ans

Au retour des vestiaires, Liverpool a poursuivi sa domination territoriale, mais sans parvenir à concrétiser ses temps forts. Malgré une pression de plus en plus soutenue sur le camp londonien, les hommes d’Andoni Iraola manquaient toujours de précision dans le dernier geste et ne parvenaient pas à cadrer la moindre tentative. Pour tenter de faire basculer la rencontre, Andoni Iraola lançait Dominik Szoboszlai à la 54e minute. Mais malgré l’entrée du héros du choc de la saison passée, cela n’a pas suffi.

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Alors que Liverpool poussait pour revenir au score, Arsenal a bien failli faire le break. Noni Madueke délivrait un centre parfait en retrait pour Cristos Tzolis, qui reprenait le ballon sans contrôle. La frappe enroulée de l’attaquant grec semblait prendre le chemin des filets, mais Alisson réalisait une magnifique parade (74e). Il s’agissait de la dernière grosse occasion de cette partie, où les Reds ont multiplié les assauts, mais ont finalement concédé leur deuxième défaite en championnat cette saison. Avec ce court succès (0-1), Arsenal met fin à une disette de 14 ans sans victoire à Anfield, la dernière remontant à septembre 2012 (0-2), et prend la tête du championnat d’Angleterre avec trois points d’avance sur City.