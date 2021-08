FC Barcelone : Ronald Koeman s'en prend à Ilaix Moriba

La suite après cette publicité

C'est un été qui restera dans les annales du FC Barcelone. Suite à la non-prolongation de Lionel Messi, le club catalan a vu son meilleur joueur partir au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Après ce drame en interne, les dirigeants blaugranas attendent enfin de bonnes nouvelles, même si des joueurs comme Memphis Depay ou encore Sergio Agüero sont arrivés en début de mercato. Et l'une des priorités de Joan Laporta, le président du Barça, et ses équipes n'est autre que la prolongation d'Ilaix Moriba. Oui mais voilà, tout ne se passe pas comme prévu.

Véritable pépite du centre de formation de La Masia, le milieu de terrain espagnol avait découvert le monde professionnel la saison passée avec 18 apparitions toutes compétitions confondues. Auteur de performances intéressantes, le joueur de 18 ans avait alors tapé dans l'œil de grosses écuries comme la Juventus ou Manchester United. Du coup, les Blaugranas voulaient le blinder, lui qui est actuellement sous contrat jusqu'en juin prochain. Mais les négociations n'ont pas du tout pris la bonne direction et le principal concerné, qui a refusé de prolonger, a même été envoyé en réserve.

«L'argent n'est pas la chose la plus importante»

Du coup, le FC Barcelone devra certainement le vendre lors de la fin de ce mercato pour récupérer quelques liquidités. Le RB Leipzig négocierait déjà avec l'entourage du joueur révèle ainsi Mundo Deportivo, et aurait signifié au Barça sa volonté de recruter l'intéressé cet été. Le club catalan attendrait d'ailleurs environ 15 millions d'euros pour le laisser filer. Forcément, ce dossier fait beaucoup de bruit de l'autre côté des Pyrénées et en conférence de presse, l'entraîneur Ronald Koeman a eu le droit à une question à ce sujet ce vendredi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le technicien néerlandais a été très cash.

«J'ai parlé avec lui il y a deux ou trois semaines, plus en tant que personne qu'en tant qu'entraîneur du Barça. Sa situation est horrible. Il est l'avenir du club mais il ne joue pas et n'est pas avec nous. Je sais, par le club, ce que le Barça veut offrir au joueur. Mon conseil est que l'argent n'est pas la chose la plus importante mais c'est de jouer des matches. Mais le joueur et son entourage décident différemment. Je suis déçu de cela. Je crois plus aux choses liées au football qu'aux contrats. A 18 ans, l'argent ne peut pas être si important», a lancé Ronald Koeman. Le message est plus que clair.